Piyasalarda Gün Sonu Durumu

Piyasalarda Gün Sonu Değerlendirmesi

BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre %0,40 artışla 8.908,47 puandan tamamladı.

Gün İçinde BIST 100 Endeksi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 35,63 puan artarak 8.908,47 puandan kapandı. Güne 29,21 puan ve %0,33 azalışla 8.843,64 puandan başlayan endeks, gün içerisinde en düşük 8.782,55 puanı, en yüksek 8.921,64 puanı gördü.

Hisse senetleri arasında 59'u değer kazanırken, 34'ü düşüş yaşadı. En çok işlem gören hisseler: Türk Hava Yolları, Akbank, Türkiye İş Bankası (C), Garanti BBVA ve Yapı Kredi Bankası oldu.

Diğer Endekslerdeki Değişiklikler

Önceki kapanışa göre mali endeks %0,53, hizmetler endeksi %0,40, sanayi endeksi %0,55 ve teknoloji endeksi %0,14 değer kazandı. BIST 30 endeksi, 41,26 puanlık artışla 9.877,29 puandan kapandı.

Altın ve Dolar Fiyatları

Altın fiyatları, uluslararası piyasalarda saat 18:35'te 2.740 dolar seviyelerinde işlem görmekte. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı ise önceki kapanışa göre %1,2 azalarak 3.100.000 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan efektif kurda, dolar alışta 34,1650 lira, satışta 34,3019 lira düzeylerine ulaştı.

Uluslararası Piyasalardaki Değişimler

Uluslararası piyasalarda saat 18:35 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0820, sterlin/dolar paritesi 1,2990 ve dolar/yen paritesi 152 seviyelerinde işlem görmekte. Ayrıca, Londra Brent tipi ham petrolün varili %1,6 artışla 75,5 dolar seviyesine yükseldi.