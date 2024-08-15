Piyasalarda Gündem: BIST 100 Endeksi Yükselişte

Piyasalarda Gün Sonu Değerlendirmesi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, gün içinde en düşük 9.763,26, en yüksek ise 9.982,98 puanı gördü. Endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,55 artışla 9.982,98 puanda tamamladı.

Gün Başlangıcı ve Endeks Değişimleri

BIST 100 endeksi, güne 43,49 puan ve yüzde 0,44 artışla 9.874,42 puandan başladı. En yüksek seviyede kapanış yaptığı gün içinde, sanayi endeksi %1,71, mali endeks %2,32, hizmetler endeksi %0,66 ve teknoloji endeksi %1,51 değer kazandı.

BIST 30 Endeksi ve Hisselerdeki Hareketlilik

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 176,46 puan ve yüzde 1,65 artışla 10.874,75 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil olan hisse senetlerinin 88’i prim yaparken, 11’i geriledi. En çok işlem gören hisse senetleri arasında Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Türkiye İş Bankası (C), Akbank ve Koza Altın İşletmeleri yer aldı.

Altın ve Döviz Piyasası Verileri

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda 2,454 dolardan işlem görmekteyken, Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı %1,6 artışla 2 milyon 685 bin lira seviyesine yükseldi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasasında işlem gören 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinde basit getirisi %38,67, bileşik getirisi ise %42,41 olarak gerçekleşti.

Döviz Kurları ve Enerji Fiyatları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların efektif kurunu alışta 33,5510 lira, satışta ise 33,6855 lira olarak açıkladı. Ayrıca, uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,0990, sterlin/dolar paritesi 1,2860 ve dolar/yen paritesi 148,90 seviyelerinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise %1,5 artışla 80,6 dolar seviyesinden işlem görüyor.