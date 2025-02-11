Piyasalarda Gündem: Dolar ve Avro Fiyatları

Piyasalarda Gün Ortası Gelişmeleri

İstanbul serbest piyasasında dolar 36,0470 liradan, avro ise 37,1920 liradan işlem görüyor. Aynı zamanda, BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında %0,36'lık bir azalışla 9.810,20 puana gerilemiş durumda.

BIST 100 Endeksi ve Hisse Senetleri

Dün 9.845,85 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 5,85 puan ve %0,06 azalışla 9.840,00 puandan başladı. Saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 35,65 puan ve %0,36 azalarak 9.810,20 puana indi. Endeks, gün içerisinde en düşük 9.788,47 ve en yüksek 9.853,69 puanı gördü.

Hizmetler endeksi %0,46, sanayi endeksi %0,83, teknoloji endeksi %0,20 ve mali endeks %0,01 değer kaybı yaşadı. Önceki kapanışa göre, BIST 100 endeksine dahil hisselerden 23'ü yükselirken, 73'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisseler arasında Türk Hava Yolları, Akbank, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası ve Ereğli Demir Çelik yer aldı.

Altın ve Uluslararası Piyasalar

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı %0,1 azalışla 2,905 dolardan işlem görüyor. Ayrıca, Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin basit getirisi %35,99, bileşik getirisi ise %39,23 seviyesinde kaydedildi.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0320, sterlin/dolar paritesi 1,2370 ve dolar/yen paritesi 151,90 düzeyinde bulunuyor. Bununla birlikte, Londra Brent tipi ham petrolün varili %1 yükselişle 76,6 dolardan işlem görüyor.