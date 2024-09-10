Piyasalarda Son Durum: BIST 100 Geriledi

Piyasalarda Gün Sonu Özeti

Bugün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, gün içindeki en yüksek 9.788,36 puandan düşerek, kapanışta 9.624,04 puana geldi.

BIST 100 Endeksi Detayları

BIST 100 endeksi, güne 37,61 puan ve %0,39 artışla 9.737,17 puandan başladı. Ancak gün içinde en düşük 9.588,02 puana kadar gerileyerek, %0,78 değer kaybederek saat 18.25 itibarıyla 9.624,04 puandan kapandı. BIST 30 endeksi de önceki kapanışına göre 82,78 puan ve %0,78 kayıpla 10.539,61 puanla sona erdi.

Hisseler ve İşlem Gören Şirketler

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 26'sı değer kazanırken, 72'si geriledi. En çok işlem gören hisseler arasında Türk Hava Yolları, Akbank, Ereğli Demir Çelik, Türkiye İş Bankası (C) ve Yapı Kredi Bankası yer aldı.

Altın ve Dolar fiyatları

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 2.514 dolardan işlem görmekte. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda ise standart altının kilogram fiyatı, %0,1 azalışla 2 milyon 791 bin liraya geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, doların bugünkü efektif kurunu alışta 33,9666 lira, satışta 34,1027 lira olarak belirledi. Önceki değerlerse alışta 33,9439 lira, satışta 34,0799 liraydı.

Uluslararası Piyasalarda Durum

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1030, sterlin/dolar paritesi 1,3060, ve dolar/yen paritesi 142,60 olarak seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili ise %4,11 azalışla 68,8 dolardan işlem görmekte.