Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Piyasalarda Son Durum: BIST 100 Geriledi

BIST 100 endeksi günü düşüşle kapattı. Altın ve petrol fiyatlarındaki değişimler dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 18:59
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 18:59
Piyasalarda Son Durum: BIST 100 Geriledi

Piyasalarda Gün Sonu Özeti

Bugün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, gün içindeki en yüksek 9.788,36 puandan düşerek, kapanışta 9.624,04 puana geldi.

BIST 100 Endeksi Detayları

BIST 100 endeksi, güne 37,61 puan ve %0,39 artışla 9.737,17 puandan başladı. Ancak gün içinde en düşük 9.588,02 puana kadar gerileyerek, %0,78 değer kaybederek saat 18.25 itibarıyla 9.624,04 puandan kapandı. BIST 30 endeksi de önceki kapanışına göre 82,78 puan ve %0,78 kayıpla 10.539,61 puanla sona erdi.

Hisseler ve İşlem Gören Şirketler

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 26'sı değer kazanırken, 72'si geriledi. En çok işlem gören hisseler arasında Türk Hava Yolları, Akbank, Ereğli Demir Çelik, Türkiye İş Bankası (C) ve Yapı Kredi Bankası yer aldı.

Altın ve Dolar fiyatları

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 2.514 dolardan işlem görmekte. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda ise standart altının kilogram fiyatı, %0,1 azalışla 2 milyon 791 bin liraya geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, doların bugünkü efektif kurunu alışta 33,9666 lira, satışta 34,1027 lira olarak belirledi. Önceki değerlerse alışta 33,9439 lira, satışta 34,0799 liraydı.

Uluslararası Piyasalarda Durum

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1030, sterlin/dolar paritesi 1,3060, ve dolar/yen paritesi 142,60 olarak seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili ise %4,11 azalışla 68,8 dolardan işlem görmekte.

İLGİLİ HABERLER

Eylül 2024 Evde Bakım Maaşı Yattı mı? Evde Bakım Maaşı Güncel Yatan İller Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi! Kapılar aralandı

11 Eylül 2024 Çarşamba günlük burç yorumları! Aşk, sağlık, para ve iş falı

Türk Hava Yolları Eylül Ayı için Yüksek Maaş ile Personel Alımı İlanları Yayımlandı: 7 Farklı Pozisyonda Personel Alınacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

Eylül 2024 Evde Bakım Maaşı Yattı mı? Evde Bakım Maaşı Güncel Yatan İller Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

ŞOK 11-17 Eylül 2024 Aktüel Kataloğu Yayınlandı! Fairy Bulaşık Kapsulü 577 TL'den 299 TL'ye Pınar Süzme Peynir 110 TL'den 70 TL'ye Düştü

Türk Hava Yolları Eylül Ayı için Yüksek Maaş ile Personel Alımı İlanları Yayımlandı: 7 Farklı Pozisyonda Personel Alınacak

ABB BUGSAŞ 195 Personel Alımı Yapacak: Tekniker, Teknisyen, Usta ve Pompacı Başvuru Şartları ve Detaylar

Pegasus'tan 323 TL'ye Uçuran Kampanya Fırsatı! Kampanya Detayları ve Seyahat Tarihleri

A101'de dev indirim! O tarihte giden 149 TL'ye alacak

11 Eylül 2024 Çarşamba günlük burç yorumları! Aşk, sağlık, para ve iş falı

Öğrencilere dev destek! Hesabına bakan her ay 2.000 TL'yi görecek

75.000 TL ödeme çıktı! Başvurana anında veriliyor

Garanti BBVA'dan O Kişilere Özel 8.000 TL Bonus Fırsatı!

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi! Kapılar aralandı

Emekliye 100.000 TL ödeme çıktı! Yüzde 25 ek ödeme de cabası!