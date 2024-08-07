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Piyasalarda Son Durum: BIST 100 Yükselişini Sürdürüyor

BIST 100 endeksi güne artışla başladı, altın fiyatları düştü ve döviz kurları dalgalı seyrini sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 18:41
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 18:41
Piyasalarda Son Durum: BIST 100 Yükselişini Sürdürüyor

Piyasalarda Gün Sonu Değerlendirmesi

Gün içinde BIST 100 endeksi, en düşük 9.902,19, en yüksek ise 10.076,40 puanı gördü. Endeks, önceki kapanışa göre yüzde 1,45 değer kazanarak 10.024,31 puandan kapandı.

Piyasa Genel Durumu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 79,27 puan ve yüzde 0,80 artışla 9.960,50 puandan başladı. Gün içerisindeki en yüksek değerini 10.076,40 puanda bulduktan sonra, günü 10.024,31 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 1,80, sanayi endeksi yüzde 1,29, hizmetler endeksi yüzde 1,97 ve mali endeks yüzde 0,89 oranında artış kaydetti.

BIST 30 ve Hisse Senetleri

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 186,03 puan ve yüzde 1,73 kazançla 10.919,49 puandan işlem gördü. BIST 100 endeksine dahil hisselerden 75'i prim yaparken, 22'si geriledi. Özellikle Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Koza Altın İşletmeleri, Türkiye İş Bankası (C) ve Tüpraş en çok işlem gören hisseler arasında yer aldı.

Altın ve Döviz Kurları

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2.400 dolardan işlem görüyordu. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogramı ise yüzde 0,5 azalarak 2 milyon 627 bin liraya geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 33,4730 lira, satışta ise 33,6072 lira olarak duyurdu. Önceki efektif kur ise alışta 33,3750, satışta 33,5088 lira olarak belirlenmişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0930, sterlin/dolar paritesi 1,2720 ve dolar/yen paritesi de 147,40 seviyesinde seyrediyor.

Petrol Fiyatları

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 3 artışla 78,5 dolardan işlem görüyor.

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