Piyasaları ateşleyecek tahmin geldi! Selçuk Geçer altın ve dolarda kıyamet senaryosunu yazdı!

Dolara dair yaptığı açıklamalara gündeme gelen Selçuk Geçer, piyasalarda yaşanan hareketliliğin süreceğinin altını çizerek fırtınanın kapıda olduğuna dair açıklamalara yer verdi. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz…







O TARİHTE PİYASA ALEV ALEV OLACAK! ALTIN VE DOLAR ALANLARA PİK SEVİYESİ VERİLDİ! SELÇUK GEÇER YAPTI YAPACAĞINI!

Türkiye'de yükselen enflasyonun da etkisiyle dolar/TL ve altın fiyatları hızla yükselmeye devam etti. Piyasalar üzerine yaptığı yorumlarla tanınan ünlü ekonomist Selçuk Geçer, yatırımcılara dikkat çekici bir uyarıda bulunuyor.

Doğru tahminleriyle adından söz ettiren Geçer, "Ekim'de dünyanın sonunun geleceğine" dair canlı bir tahminde bulundu. Altın ve dolar yatırımcılarının rekor seviyelere çıkmak üzere olduğunu söyleyen Geçer, bu tarihten sonra beklenmedik rakamlarla karşılaşabileceklerine dikkat çekti. İşte ünlü iktisatçı Selçuk Geçer'in altın ve dolar tahminleri...

ÜNLÜ EKONOMİSTDEN ŞOK UYARI: EKİM AYINDA DALGALANMA BEKLENİYOR!

Türkiye'deki ekonomik gelişmeleri yakından takip eden yatırımcılar, dolar/TL ve altın fiyatlarındaki dalgalanmalara hazırlıklı olmak istiyor. Ünlü ekonomist Selçuk Geçer bu konuda önemli bir uyarıda bulundu. Geçer, altın ve dolar yatırımcılarının ekim ayını dikkatle izlemesi gerektiğini söyledi. Ekim ayının son derece önemli bir dönem olacağına ve o tarihte piyasanın çok büyük dalgalanmalar görebileceğine dikkat çekti.

ALTIN VE DOLARIN GELECEĞİ: ÜNLÜ EKONOMİSTDEN TAHMİNLER

Geçer, dolar ve altına ilişkin önemli tahminlerde bulundu. Önümüzdeki aylarda doların hareketine ilişkin açıklamalarda bulundu. Geçer'e göre dolar önce 30 TL sonra 40 TL seviyesini vuracak gibi görünüyor. Doların Eylül-Ekim ayları arasında 38 TL'yi görebileceğini söyleyen Geçer, mevcut seviyelerin dolar için yeterince iyi olmadığını ve Eylül-Ekim aylarının önemli bir yükseliş dönemi olacağını söyledi.

YATIRIMCILAR HAZIR OLMALI!

Ünlü iktisatçı Selçuk Geçer'in uyarılarını dikkate almak önemli. Ekim ayında beklenen dalgalanmalar altın ve dolar sahiplerini etkileyebilir. Bu nedenle yatırımcılar dikkatli olmalı ve doğru seçimler yaparak gelecekteki olası fiyat değişikliklerine hazırlıklı olmalıdır. Geçer'in tahmini, piyasayı etkileyebilecek önemli bir rehber.