Piyasaların gözü kulağı o tarihte! Dolar kuru 4 TL birden fırlayacak: Doları olanlar tarihi not etsin!

Dolar piyasasında yaşanan hareketlilik hızla devam ederken yatırımcılar uzman isimlerin önerilerini ve tahminlerini yakından araştırıyor. Peki dolar kaç TL yükselecek? Yükseliş ne zaman başlıyor? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

DOLAR TAHMİNLERİ GELDİ

Dolar kuru 26.91 TL'den işlem görmeye başlamışken uzman isim Selçuk Geçer dolar tahminlerini yatırımcılarla paylaştı. Merkez Bankası tahminlerine göre sene sonu dolar tahminleri 26 TL olarak belirlenmişti ancak bu seviye Temmuz ayında yakalanmış oldu. Selçuk Geçer sene sonuna kadar dolar fiyatlarının 30 TL üstüne yükseleceğini belirtti.





Merkez Bankası tarafından doların serbest bırakılmasının doğru bir karar olduğunu bildiren Selçuk Geçer dolar gerçek değerini bulduktan sonra yabancı yatırımcıların ilgisinin artacağını ve dolar yükselişinin ekonomik anlamda etkilerinin büyük olacağını söyledi. Selçuk Geçer Temmuz ayının sonu ya da Ağustos ayının ortalarında 30 TL'ye yükseleceğini ve yatırımcıların bu tarihlere dikkat ederek hamlelerini yapması gerektiğini söyledi.