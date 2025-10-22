Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Vergi Kanunları Teklifi Görüşmeleri Başladı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda vergi düzenlemeleri içeren kanun teklifi görüşülmeye başlandı; teklif kayıt dışıyla mücadele ve vergi adaletini hedefliyor.

Yayın Tarihi: 22.10.2025 12:25
Güncelleme Tarihi: 22.10.2025 12:25
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı. Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

Komisyonun başında CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, teklifin bütçe öncesi sıkışık bir takvimde ve kamuoyunda yeterince tartışılmadan görüşülmesinin doğru olmadığını belirtti. Ağbaba, bir alt komisyon kurulmasını ve teklifin daha detaylı incelenmesini talep ederek teklife ilişkin eleştirilerde bulundu.

Teklifin ilk imza sahiplerinden AK Parti Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy, vergilerin devletin varlığını sürdürmesi, kamu hizmetlerinin ifası ve toplumsal refahın artırılması için temel bir kaynak olduğunu vurguladı. Altınsoy, devletin eğitimden sağlığa, güvenlikten adalete, ulaşımdan savunma sanayisine kadar pek çok hizmeti vergi gelirleriyle finanse ettiğini ifade etti.

Teklifle kayıt dışılıkla kararlılıkla mücadele edilmesinin hedeflendiğini belirten Altınsoy, şunları kaydetti:

"Bu teklif, vergi adaletinin güçlendirilmesi hedeflerine hizmet eden yapısal ve hukuki düzenlemeleri içermektedir. Üzerinde görüştüğümüz kanun teklifiyle mali disiplini güçlendiren adımlar atıyoruz. Teklifte, vergi dışında kalan alanların kapsama alınması, bazı istisnaların kaldırılması, kayıt dışılıkla mücadele edilmesi, vergi adaletinin güçlendirilmesi hedeflerine hizmet etmek üzere vergi mevzuatıyla ilgili bazı kanunlarda düzenleme yapılmaktadır. Teklifle portföyünün en az yüzde 51'i Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetlerinden oluşan bazı serbest fon yatırımcıları, yatırımcılar tarafından bir yıldan fazla süreyle elde tutulan katılma paylarından elde edilen gelirlere ilişkin gelir vergisi istisnasının, vergi planlama aracı olarak kullanılmasını önleyecek ve vergi dışında kalan alanın kapsama alınmasına hizmet edecek düzenleme yapılmaktadır. Mesken kira gelirlerine ilişkin istisna kaldırılmakta ancak kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından emekli, dul ve yetim aylığı alanlar için Türkiye sınırları içerisinde bulunan meskenlerden elde ettiği kira gelirlerinde mevcut gelir vergisi istisnası korunmaktadır."

Komisyonda milletvekilleri, teklifin maddeleri üzerinde görüş ve eleştirilerini dile getiriyor. Tartışmalar, teklifin kapsamı, istisnaların kaldırılması ve kayıt dışıyla mücadele yöntemleri ekseninde devam ediyor.

