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Plastik Ürün İthalatına Yeni Ek Mali Yükümlülük Getirildi

DTÖ üyesi olmayan ülkelerden ithal edilen plastik ürünler için ton başına 50-400 dolar arasında ek mali yükümlülük uygulanacak.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 10:36
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 10:36
Plastik Ürün İthalatına Yeni Ek Mali Yükümlülük Getirildi

Plastik Ürün İthalatında Yeni Düzenleme

Azerbaycan dışındaki Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) üyesi olmayan ülkelerden ithal edilen bazı plastik ürünlerin ithalatında, ton başına 50-400 dolar arasında ek mali yükümlülük getirildi.

Resmi Gazete'de Yayınlandı

Bu düzenleme, İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı ile Resmi Gazete'de resmi olarak duyuruldu. Ticaret Bakanlığı, bu kararı, tüketici güvenliği, kamu sağlığının korunması ve yerli üretimin desteklenmesi gibi hedeflerle yürütülen uluslararası anlaşmalar çerçevesinde gerçekleştirdi.

Gümrük Vergileri ve Ek Mali Yükümlülükler

Yeni uygulanacak olan gümrük vergileri ve ek mali yükümlülükler, ticari gelişmeler ve sektörel ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak güncelleniyor. Bu düzenlemenin amacı, yerli üretimi korumak ve iç pazardaki payını artırmak, aynı zamanda artan ithalatın olumsuz etkilerini bertaraf etmektir.

Hedefler ve Uygulama Süresi

Özellikle damıtılmış yağ asitleri, polistiren, polietilen kompaundları, plastik borular, streç film ve vinilklorür polimerden levhalar gibi ürünler bu düzenlemeden etkilenecek. Ticaret Bakanlığı, yerli üretimi, istihdamı, dış ticareti ve cari işlemler dengesini sağlama hedefleri doğrultusunda ithalat politikalarını etkin bir şekilde düzenlemeye ve uygulamaya devam edecektir. Bu yeni karar, 30 gün sonra yürürlüğe girecektir.

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Plastik Ürün İthalatına Yeni Ek Mali Yükümlülük Getirildi

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