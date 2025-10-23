Platin İş Kitapları Ödülleri 4. Kez Rami Kütüphanesi'nde

Platin Dergisi tarafından düzenlenen ve halk oylamasıyla belirlenen 4. Platin İş Kitapları Ödülleri töreni, Rami Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi. İş dünyası kitaplarının önemine dikkat çeken törene iş, kültür ve yayın dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Ahmet Burak Dağlıoğlu: Rekabetin kitaplaşması

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, iş insanlarının yazdığı kitapların tecrübe paylaşımına dönüşmesinin büyük anlam taşıdığını vurguladı. Dağlıoğlu, yapay zekanın hayatı derinlemesine etkilediği ve hayatın hızlandığı bu dönemde yayımlanan iş kitaplarının tarihsel öneme sahip olduğunu belirtti.

Dağlıoğlu, salondaki isimlere hitaben şunları söyledi: Sizin her gün yaptığınız bu rekabetin kitaplar yoluyla bir paylaşıma dönüşmesi çok anlamlı. O çok yoğun rekabet ortamında yaşadığınız tecrübeleri, edindiğiniz birikimleri paylaşıma açıyor olmanız bu kitapların hayatımızdaki önemli bir rolünü ortaya koyuyor. Böyle kapsamlı bir kitap yazıyor ve bu emeği ortaya koyuyor olmak bence ayrı bir takdir vesilesi. Bütün eser sahiplerini, yayınevlerini ve oradaki emekçileri tebrik etmek istiyorum.

Gökhan Yazgı: Kültürel üretim en güçlü sermayedir

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Rami Kütüphanesi'nin açıldığı tarihten bu yana 7 milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırladığını ve 2,5 milyon kitap kapasitesiyle Türkiye'nin önemli kültürel mekanlarından biri olduğunu hatırlattı. Yazgı, Platin İş Kitapları Ödülleri'nin kültürel belleği ve entelektüel dinamizmi besleyen bir gelenek haline geldiğini söyledi.

Yazgı, ödüllendirilen eserlerin emeğin ahlakını, girişimciliğin cesaretini ve liderliğin insan odaklı özünü anlattığını, yayıncılığın Türkiye'nin bilgi ekonomisi ve kültürel diplomasisi açısından kritik önemde olduğunu vurguladı.

Bahar Akgün: 12 isim bu ekosistemin parçası oldu

Platin Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Bahar Akgün, yayın kurullarının 9 Eylül 2023-1 Ağustos 2025 tarihleri arasında yayımlanan eserleri 10 farklı kategoride değerlendirdiğini ve özel ödüllerle birlikte 12 ismin bu ekosistemin parçası olduğunu belirtti. Akgün, finalist yazarları, çevirmenleri ve yayınevlerini tebrik ederek, bu geleneği gelecekte de aynı heyecanla sürdüreceklerini söyledi.

Ödüller ve kazananlar

Açılış konuşmalarının ardından, halk oylamasıyla seçilen kazanan eserler açıklandı. Ödül alan kitaplar ve sahipleri şunlar oldu:

Yılın En İyi İş Kitabı: Ayşegül İldeniz — Ayşegül 5.0

Yılın En İlham Veren İş Kitabı: Sinem Işık — Nabza Göre Şerbet

Yılın En İyi Çeviri/Referans Kitabı: Ayşe Göç tarafından Türkçeye çevrilen Veri Dedektifi (Tim Harford)

Yılın En İyi Finans ve Ekonomi Kitabı: Attila Köksal — Dijital Çağda Yatırım

Yılın En İyi Girişimcilik Kitabı: Kemal Başaranoğlu — Potansiyelini Ateşle

Vakıfbank Özel Ödülü: Kaan Gülten — Girişimci Kafasıyla Düşün

Platin Özel Ödülü: Socar Türkiye Cep Kitapları Projesi

Yılın En İyi Satış ve Pazarlama Kitabı: Yücel Uygun — A'dan Z'ye Etkin Satış Yöntemleri

Yılın Yayınevi: Remzi Kitabevi

Yılın En İyi İnsan Kaynakları ve Kariyer Kitabı: Yıldız Hacıevliyagil Cüceloğlu — Değişimin Sırrı

Yılın En İyi Otobiyografi ve Biyografi Kitabı: Mehmet Tevfik Nane — Size Anlatacaklarım Var

Yılın En İyi Liderlik ve Yönetim Kitabı: Ömer Barbaros Yiş — İlk İşimiz İnsan Olmak

Tören, iş dünyası ile kültür dünyası arasında köprü kuran yayınların ve yazarların onurlandırıldığı bir buluşma olarak tamamlandı.

