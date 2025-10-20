Polat: İstanbul Orman İnovasyon Haftası'nda Türkiye'nin Küresel İşbirliği Vurgusu

Abdulkadir Polat, İstanbul Orman İnovasyon Haftası'nda Türkiye'nin çevre sorunlarında bölgesel ve küresel işbirliğini ve deneyim paylaşımını vurguladı.

Yayın Tarihi: 20.10.2025 15:42
Güncelleme Tarihi: 20.10.2025 15:42
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı konuştu

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, "İstanbul Orman İnovasyon Haftası" kapsamında yaptığı konuşmada çevre sorunlarının çözümünde işbirliğinin önemine dikkat çekti.

"Çevre sorunları için bölgesel ve küresel işbirliğinin öneminin farkındayız. Türkiye olarak deneyimlerimizi, en iyi uygulamaları ve bilgileri diğer ülkelerle ilgili platformlarda paylaşarak küresel bir sinerji sağlanmasına büyük önem veriyoruz."

Polat, paylaşım ve koordinasyonun çevresel zorluklarla mücadelede kilit rol oynadığını vurguladı ve Türkiye'nin bu alandaki katkılarını sürdüreceğini belirtti.

Haber Anadolu Ajansı tarafından bildirildi.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, "Yeşil Vatan'dan Dünya Ormancılığına" temasıyla dünyanın dört bir yanından bilim insanlarını, uzmanları ve sektör temsilcilerini bir araya getiren İstanbul Orman İnovasyon Haftası (IFIW) devam ediyor. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, etkinlik kapsamında düzenlenen üst düzey diyalog toplantısı oturumuna katıldı.

