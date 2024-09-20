Polyester Elyaf İthalatında Yeni Korunma Önlemleri

Yeni Korunma Önlemleri Duyuruldu

Tarım ve Ticaret Bakanlığı, polyester elyaf ithalatında korunma önlemleri alındığını açıkladı. Bu doğrultuda, Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Uygulanacak Ek Mali Yükümlülükler

Yeni düzenlemeye göre, polyester elyaf ithalatında 23 Eylül 2023 tarihi itibarıyla kilogram başına üç yıllık bir mali yükümlülük getirilecek. Bu yükümlülükler şu şekilde belirlendi:

Birinci yıl: 0,048 dolar

İkinci yıl: 0,044 dolar

Üçüncü yıl: 0,040 dolar

Tarife Kontenjanı Açıldı

Aynı zamanda, bazı ülkeler ve gümrük bölgelerinden ithalatın korunma önleminden muaf tutulması amacıyla bir tarife kontenjanı açıldı. Bu kontenjan, toplamda 16 bin 593 ton olarak belirlenmiş olup, her bir ülke için 5 bin 531 tonu geçemeyecek şekilde düzenlendi.

Uygulama Tarihi ve Resmi Yayın

Alınan kararlar, 23 Eylül 2023 tarihinde yürürlüğe girecek. Ayrıca, Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ de Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.