Portekiz Türk Girişimcilere Davet Etti: Almeida'dan Yatırım Çağrısı

Portekiz, Türk girişimcilere kapılarını açıyor

DEİK Yuvarlak Masa Toplantısı'nda güçlü mesajlar

Portekiz Ekonomi ve Bölgesel Uyum Bakanı Manuel Castro Almeida, DEİK ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türkiye-Portekiz İş Konseyi Yuvarlak Masa Toplantısı'nda Türk girişimcilerle ilişkileri güçlendirme çağrısı yaptı. Toplantıya Ticaret Bakanı Ömer Bolat, DEİK Başkanı Nail Olpak, DEİK Türkiye-Portekiz İş Konseyi Başkanı Mustafa Mertcan ve çok sayıda davetli katıldı.

Almeida: Ekonomik istikrar ve yatırım fırsatları

Almeida, Türkiye'nin kendileri için çok değerli bir ortak olduğunu vurgulayarak, "Türk girişimcileriyle ilişkilerimizi güçlendirmeye büyük ilgi duyuyoruz. Şu anda Portekiz olarak iyi bir dönemdeyiz." dedi.

Ekonomik göstergelere ilişkin olarak Almeida, "4 yıldır bütçe açığımız yok, hatta küçük bir bütçe fazlamız var. Kamu borcumuz azalıyor ve şu anda Avrupa Birliği ortalamasına yakın bir seviyedeyiz. Enflasyon oranımız ise yüzde 2,2 seviyesinde." ifadelerini kullandı.

Almeida, Lizbon için yeni bir yapılandırma süreci kapsamında yeni bir havaalanı inşası ve geniş çaplı konut projelerine odaklandıklarını belirtti. Devletin 130 bin konut inşa etmeye yönelik bir programı olduğunu ancak özel sektör katkısına ihtiyaç duyduklarını söyledi. Ayrıca okulların yenilenmesi ve sağlık merkezleri ile hastanelerin modernizasyonuna da ihtiyaç olduğunu vurguladı.

"Türk firmalarına kapılarımız sonuna kadar açık"

Lizbon'da inşa edilen büyük hastane projesine dikkat çeken Almeida, nüfusun 10,5 milyon civarında olduğunu anımsatarak, düşük işsizlik ortamında yabancı yatırımcılara, özellikle Türk firmalarına ekonomiye katkı çağrısında bulundu: "Türk firmalarına kapılarımız sonuna kadar açık."

Almeida, yalnızca altyapı değil sanayi, teknoloji ve bilim alanlarında da Türk şirketleri, kuruluşları ve üniversiteleriyle işbirliği yapmaktan memnuniyet duyacaklarını belirtti. Portekiz halkının Türkiye'ye sıcak duygular beslediğini ve önümüzdeki yıl diplomatik ilişkilerin 100. yılını kutlayacaklarını sözlerine ekledi.

DEİK: 1991'den beri sürdürülen ilişkiler ve yeni fırsatlar

DEİK Başkanı Nail Olpak, DEİK'in dünya çapında 153 iş konseyi ile faaliyet gösterdiğini, bunların 37'sinin Avrupa'da bulunduğunu söyledi ve DEİK Türkiye-Portekiz İş Konseyi'nin 1991 yılından beri faaliyette olduğunu hatırlattı. Olpak, ikili ticaretteki artışın ve dengelenme eğiliminin memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Olpak, AB-Türkiye Gümrük Birliği'nin modernizasyonu ihtiyacına değindi ve Kasım'da Lizbon'da düzenlenecek Web Summit'e dijital teknolojiler iş konseyinin yakın ilgiyle katıldığını söyledi. Ayrıca Portekiz'in açıkladığı 75 milyar dolarlık altyapı yatırım projesinin ulaştırma, havalimanı, hızlı tren, konut ve haberleşme gibi alanlarda dikkat çektiğini ve Türkiye Müteahhitler Birliği heyetinin bu alandaki temaslarını aktardı.

Ticaret Bakanı Bolat ve Mertcan'ın mesajları

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Portekiz iş dünyasını Türkiye'ye davet ederek, 17 Kasım'da Brüksel'de düzenlenecek EU-TÜRKİYE Business Summit'e Portekiz'den yetkililerin katılımının memnuniyetle karşılanacağını söyledi.

DEİK Türkiye-Portekiz İş Konseyi Başkanı Mustafa Mertcan, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirmek amacıyla düzenlenen seminerler, forumlar ve karşılıklı ziyaretlerin önemine vurgu yaptı. Mertcan, Portekiz Altyapıdan Sorumlu Devlet Sekreteri Hugo Espirito Santo ile geçen ay gerçekleştirilen görüşmenin altyapı sektöründeki işbirliği fırsatlarını değerlendirmek için önemli olduğunu belirtti.

Mertcan ayrıca, 2026 yılının başında gerçekleştirileceği öngörülen JETCO toplantısını heyecanla beklediklerini ve DEİK'in Türk iş dünyasının koordinasyonundan sorumlu olacağını ifade etti.

Sonuç

Toplantı, Portekiz'in ekonomik istikrar ve büyük altyapı hedefleri doğrultusunda Türk girişimciler ve şirketlerle geniş kapsamlı işbirliği arayışını net şekilde ortaya koydu. Altyapı, konut, sağlık, teknoloji ve eğitim gibi alanlarda ortak projelere kapı aralandı.

DEİK Başkanı Nail Olpak (ortada), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen, Türkiye - Portekiz İş Forumu'na katılarak konuşma yaptı. Toplantıya, Ticaret Bakanı Ömer Bolat (solda) da katıldı.