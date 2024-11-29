Portföy Yönetim Şirketlerinin Fon Büyüklüğü 6 Trilyonu Aştı

Portföy Yönetim Şirketlerinden Rekor Büyüme

Türkiye'de portföy yönetim şirketlerinin yönettiği fonların toplam büyüklüğü 6 trilyon lirayı aştı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, kasım ayı itibarıyla menkul kıymet yatırım fonları ve emeklilik yatırım fonlarındaki tasarruf düzeyinin hacminin 5,1 trilyon liraya ulaştığını açıkladı.

Kurumsal Yatırımcıların Önemi

Gönül, Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD) tarafından düzenlenen 4. Portföy Yönetimi Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, kurumsal yatırımcıların sermaye piyasalarının büyümesindeki kritik rolünü vurguladı. 2024 yılının kurumsal yatırımcılar açısından son derece önemli olduğunu ifade eden Gönül, "Kurumsal yatırımcılar, piyasa derinliğinin artması ve işlemlerin hızla gerçekleşmesi açısından büyük önem taşımaktadır" dedi.

Yatırımcı Sayısı ve Büyüme

Tüm yatırım fonlarında yatırım yapanların sayısının yaklaşık 5,4 milyon civarında olduğunu belirten Gönül, 2024 yılında menkul kıymet yatırım fonları ve emeklilik yatırım fonlarının yanı sıra girişim sermayesi ve gayrimenkul yatırım fonlarının da büyüyeceğini ifade etti. Gönül, özellikle gayrimenkul ve girişim sermayesi yatırım fonlarının geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 100 büyüme kaydettiğini belirtti.

Sürdürülebilir Fonların Artışı

SPK Başkanı, sürdürülebilir ve sosyal konulara odaklanan fonların artış göstermeye devam ettiğini, 2023 kasım ayı itibarıyla bu alanlardaki kurumsal yatırımcıların toplam piyasa değerinin 28,2 milyar lira yaklaştığını söyledi. Sürdürülebilirlik temalı 60 adet menkul kıymet yatırım fonu bulunduğunu belirten Gönül, bu fonların işlem hacimlerinin TEFAS'ta 5 trilyon lira, BEFAS'ta ise 45 milyar lira seviyesine ulaştığını aktardı.

Kurumsal Yatırımcıları Etkileyen Düzenlemeler

Gönül, bu yıl içinde kurumsal yatırımcıları etkileyen bir dizi önemli düzenleme hayata geçirdiklerini, yatırımcı hak ve menfaatlerini koruma hedefiyle sorumlu yönetim ilkelerini benimsediklerini ifade etti. Girişim sermayesi yatırımlarının finansmanında daha etkin rol oynaması amacıyla bu yıl önemli değişiklikler yaptıklarını aktaran Gönül, düzenlemelerin yakında sektöre duyurulacağını belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.