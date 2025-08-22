DOLAR
41,01 -0,17%
EURO
47,93 -0,48%
ALTIN
4.397,88 -0,11%
BITCOIN
4.710.352,05 -1,85%

Powell: Kısıtlayıcı Politika Fed Duruşunu Ayarlamamızı Gerektirebilir

Fed Başkanı Powell, kısıtlayıcı politikalar ve değişen risk dengesinin politika duruşunu yeniden değerlendirmeyi gerektirebileceğini söyledi.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 17:09
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 17:09
Powell: Kısıtlayıcı Politika Fed Duruşunu Ayarlamamızı Gerektirebilir

Powell: Kısıtlayıcı Politika Fed Duruşunu Ayarlamamızı Gerektirebilir

Fed Başkanı'ndan önemli açıklama

Federal Reserve Başkanı Powell, piyasaya yönelik değerlendirmesinde dikkat çeken bir uyarı paylaştı.

"Politikanın kısıtlayıcı bölgede olmasıyla birlikte temel görünüm ve değişen risk dengesi, politika duruşumuzu ayarlamamızı gerektirebilir"

Powell'ın bu ifadesi, mevcut para politikası sıkılığı ve ekonomik görünümdeki belirsizliklerin, Fed'in politika yöneliminde ayarlamalar yapma ihtiyacını doğurabileceğine işaret ediyor.

Vurgulanan noktalar: Politikanın kısıtlayıcı bölgede olduğu, temel görünüm ile değişen risk dengesinin politika kararlarında belirleyici olacağı belirtildi.

İLGİLİ HABERLER

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
New York Borsası Powell'ın Jackson Hole Konuşması Öncesi Yükselişle Açıldı
2
Döviz Kurları: İstanbul ve Ankara Güncel Fiyatlar
3
Powell: Kısıtlayıcı Politika Fed Duruşunu Ayarlamamızı Gerektirebilir
4
VİOP'ta Ağustos BIST 30 Kontratı Güne Yükselişle Başladı
5
TCMB Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti: Ağustos Enflasyon Verileri ve Beklentiler
6
Bolat: Son 5 Yılda Türk Ekonomisini 238 Milyar'dan 1 Trilyon 322 Milyar Dolara Taşıdık
7
Çin Ekonomisi Temmuzda Yavaşlama İşaretleri Gösterdi

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası