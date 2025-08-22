Powell: Kısıtlayıcı Politika Fed Duruşunu Ayarlamamızı Gerektirebilir

Fed Başkanı'ndan önemli açıklama

Federal Reserve Başkanı Powell, piyasaya yönelik değerlendirmesinde dikkat çeken bir uyarı paylaştı.

"Politikanın kısıtlayıcı bölgede olmasıyla birlikte temel görünüm ve değişen risk dengesi, politika duruşumuzu ayarlamamızı gerektirebilir"

Powell'ın bu ifadesi, mevcut para politikası sıkılığı ve ekonomik görünümdeki belirsizliklerin, Fed'in politika yöneliminde ayarlamalar yapma ihtiyacını doğurabileceğine işaret ediyor.

Vurgulanan noktalar: Politikanın kısıtlayıcı bölgede olduğu, temel görünüm ile değişen risk dengesinin politika kararlarında belirleyici olacağı belirtildi.