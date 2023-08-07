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Prefabrik evlere devlet desteği başladı! Başvuranlar 300 bin TL yerine o miktarı alacak!

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Prefabrik evlere devlet desteği başladı! Başvuranlar 300 bin TL yerine o miktarı alacak!
Ev sahibi olmak isteyenlere müjde! Devletten prefabrik ev yapımında 300 bin TL'ye kadar hibe! Ekonomik ve hızlı ev sahibi olmanın yolu. Aile Bakanlığı desteğiyle hayaliniz gerçek oluyor! Detaylar haberimizde...

Türkiye'de ev sahibi olma hayali, yüksek kira harcamaları ve emlak piyasasındaki yüksek fiyatlar nedeniyle birçok insan için zorlu bir süreç olabiliyor. Ancak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, vatandaşlara prefabrik ev yapımıyla ekonomik ve hızlı bir şekilde ev sahibi olma imkanı sunuyor. Prefabrik evlerin düşük maliyetli olması, düşük bütçeyle ev sahibi olmak isteyenlere avantaj sağlıyor.

DESTEK ŞARTLARI

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Aile Bakanlığı, bazı vatandaşlara 300 bin TL'ye kadar destek sağlayarak mütevazi prefabrik evlerin bedava olarak inşa edilmesine yardımcı oluyor. Ancak bu desteğin belirli şartlar altında geçerli olduğu unutulmamalıdır. Başvuru sahibine ait olan arsaya destek verilirken, başka bir kişiye ait arsaya destek sağlanmıyor. Bu nedenle, öncelikle ev sahibi olmak isteyenlerin kendi arsasına sahip olmaları gerekiyor.

Prefabrik ev desteğinden faydalanabilmek için, başvuru sahibinin yaşadığı evin sağlıksız ve bakımsız olması ve ihtiyaç sahibi olması gibi kriterlerin bulunması gerekiyor. Aile Bakanlığı, muhtaçlık sınırında bulunan ailelere bu fırsatı sunuyor. Bu sayede, ekonomik durumu nedeniyle ev sahibi olma hayalini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara umut veriyor.

Prefabrik ev inşaatıyla ilgilenen firmaların düzenlediği kampanyalar da vatandaşlara fırsatlar sunuyor. Örneğin, 55 metrekarelik prefabrik evler, 289 bin 900 TL gibi uygun fiyatlarla inşa edilebiliyor. Bu tür kampanyalarla ev sahibi olma şansı daha da artıyor.

Devletin bu büyük desteği, ev sahibi olma sürecini kolaylaştırarak vatandaşlara önemli bir katkı sağlıyor. Ekonomik sıkıntılar yaşayan ve uygun fiyatlarla ev sahibi olmak isteyenler için prefabrik evler önemli bir seçenek sunuyor. Türkiye'de ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar, bu tür destek ve kampanyalara dikkatle göz atarak hayallerini gerçekleştirme fırsatı yakalıyor.

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