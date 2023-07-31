Promosyon almayan emekliler paldır küldür koşacak! 7600 TL maaşı olana okkalı ödeme!

Bankaların temmuz ayında duyurduğu promosyon kampanya detayları emekliler tarafından araştırılıyor. EYT'li emeklilerin dışında sürekli emeklilik maaşı alan emekliler de hazırlanan kampanyalardan yararlanabilmektedir. Bankalar emekli maaşlarının miktarlarına göre farklı tutarlarda promosyon ödeneği almaktadırlar. Aylık 3.500 TL altı, 3.500-7.500 TL, 7.500-10.000 TL ve 10.000 TL üzeri maaşlar için farklı kampanya seçenekleri bulunmaktadır. Ayrıca zamlı maaş alan emekliler, yeni maaş aralığına girdiklerinde daha yüksek miktarda promosyon ödemeleri alabilecekler.

AKBANK: Aylık maaşı 3.499 TL ve altında olan emeklilere 4.200, maaşı 3.500-7.499 TL arası olan emeklilere 4.850, 7.500-9.999 TL arası olan emeklilere 6.250, 10.000 TL'den fazla alan meklilere 7.000 TL promosyon ödemesi veriliyor.

Ayrıca 3 bin lirayı kredi kartı alma taahhüdü ile chip para olarak veriyor. Bu kapsamda müşteri 12 ayda toplamda en az 2 bin 500 lira harcama taahhüdünde bulunuyor.

ING BANK: Maaşı 3.500 TL'ye kadar olanlara 5.100 TL, 3.500-7.500 TL arası olanlara 5.950 TL, 7.500-10.000 TL arası olanlara 7.650 TL ve 10.000 TL'ye kadar olanlara 8.500 TL promosyon veriyor. Ayrıca emeklilere her otomatik fatura talimatında 500 TL ve maksimum toplam 1.500 TL ek nakit bonus kazanma şansı veriyor. Ayrıca kredi kartını kullanarak 500 lira harcayanlar 1.000 lira ilave bonus kazanabiliyor.

GARANTİ BBVA: Aylık maaşı 3.500 TL'ye kadar olanlara 4.500 TL, 3.500-7.500 TL arası olanlara 5.250, 3.500-7.500 TL arası olanlara 6.750 TL, 7.500-10.000 TL arası olanlara 6.750 TL, 10.000 TL ve üzeri maaş alanlara ise 7.500 TL promosyon ödemesi yapmaktadır. Ayrıca bankanın kredi kartını alarak 500 lira harcayanlara 1.000 lira bonus veriliyor.

KUVEYT TÜRK: Aylık maaşı 3.500 TL'ye kadar olanlara 4.800 TL, 3.500-7.500 TL arası kazananlara 5.600 TL, 7.500-10.000 TL arası kazanana 7.200 TL ve 10.000 TL üzeri kazanana 8.000 TL ödeme yapıyor. Kart ile yapılan market alışverişlerinde ilk 100 TL ve üzeri alışverişlerde 20 TL puan vermektedir.

TÜRKİYE FİNANS: Aylık maaşı 3.500 TL'ye kadar olanlara 3.000 TL, 3.500 ile 7.499 TL arasında olanlara 3.500 TL, 7.500 TL'den 9.999 TL'ye kadar olanlara 4.500 TL ve 10.000 veya daha fazla maaşı olanlara 5.500 TL promosyon ödüyor. 2 otomatik ödeme talimatı verilmesi durumunda, maaşı 3.500 TL'ye kadar olanlara 250, maaşı 3.500-7.499 TL'ye kadar olanlara 1.000, 7.500'den 9.999 TL'ye kadar olanlara 1.500, 10.000 veya daha fazla maaşı olanlara 2.000 TL ek ödeme yapılır.

Yedek hesabına başvuranlar ise maaşı 3.500 TL'nin altındaysa 250 TL, maaşı yüksekse 500 TL ek ödeme alırlar. Ayrıca her emekli yakınını getirene 250 TL ikramiye veriyor.

VAKIFBANK: Aylık maaşı 3.500 TL'ye kadar olanlara 3.000, 3.500 ile 7.500 TL arasında olanlara 3.500, 7.500 ile 10.000 TL arasında olanlara 4.500 TL, 10.000 TL veya daha fazla olan kişilere 5.500 TL ödüyor.

ZİRAAT BANKASI: Aylık maaşı 3.500 TL'ye kadar olanlara 3.000 TL, 3.500 ila 7.500 TL arasında olanlara 3.500 TL, 7.500 ila 10.000 TL arasında olanlara 4.500 TL ve 10.000 TL'den fazla olanlara 5.500 TL promosyon ödemesi yapmaktadır.

DENİZBANK: Aylık maaşı 3.499 TL ve altında olanlara 3.000, 3.500 TL ve altı olanlara 3.500, 7.499 TL'ye, 7.500 TL olanlara 4.500, 9.999 TL ve 10.000 veya daha fazla maaşı olanlara 5.000 TL ödeme yapıyor.

FIBABANKA: Aylık maaşı 3.500 TL'ye ulaşanlara 4.500 TL, 3.500-7.500 TL arası kazananlara 5.250 TL, 7.500-10.000 TL arası kazananlara 6.750 TL ve aylık maaşı 10.000 TL olanlara 7.500 TL promosyon veriyor.

QNB FİNANSBANK: Aylık maaşı 3.500 TL'nin altında olanlara 4.800 TL, 3.500-7.499 TL arasında olanlara 5.600 TL, 7.500-9.999 TL arasında olanlara 7.200 TL, 10.000 TL ve üzerinde olanlara 8.000 TL promosyon ödemesi yapıyor. Ayrıca kredi kartıyla yapılan market ve ilaç harcamalarında yılda 1.200 TL'ye varan indirimler sunuyor.

TEB: Aylık maaşı 3.500 TL'ye kadar olanlara 3.000 TL, maaşı 3.500 ile 7.500 TL arasında olanlara 3.500 TL, 7.500 ile 10.000 TL arasında olanlara 4.500 TL, 10.000 veya daha fazla aylık maaşı olanlara 5.000 TL ödeme yapıyor.

YAPI KREDİ: Aylık maaşı 3.500 TL'ye kadar olan emeklilere 4.500 TL, 3.500-7.500 TL arası olan emeklilere 5.250 TL, 7.500-9.999 TL arası olan emeklilere 6.750 TL, 10.000 TL ve üzeri olanlara 7.500 TL promosyon veriyor.

Ayrıca 2 fatura ödeme talimatı verene 250 TL ek nakit bonus, kredi kartı alıp 500 TL harcayanlara 750 TL ek nakit promosyon kazanma şansı sunuyor. ALBARAKATÜRK: Aylık maaşı 3.500 TL'den az olanlara 4.500 TL, 3.500-7.499 TL arası olanlara 5.000 TL, 7.500-9.999 TL arası olanlara 6.000 TL ve 10.000 ve üzeri kazananlara 6.500 TL promosyon ödemesi yapmaktadır.

HALKBANK: Aylık maaşı 3.500 TL'nin altında olanlara 3.000 TL, 3.500-7.499 TL arasında olanlara 3.500 TL, 7.500-9.999 TL arasında olanlara 4.500 TL, 10.000 ve üzeri kazananlara 5.000 TL ödeme yapmaktadır.

İŞ BANKASI: Maaşı 3.500 TL'ye kadar olanlara 4.500 TL, 3.500-7.500 TL arası olanlara 5.250 TL, 7.500-10.000 TL arası olanlara 6.750 TL ve 10.000 veya daha fazla 7.500 TL promosyon ödemesi yapmaktadır.