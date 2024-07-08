Promosyon rakamları uçuşa geçti! 38.200 TL koşulsuz şartsız şak diye hesaplara yatırılacak

Bu kişilere 38 bin 200 TL promosyon ödemesi yapılacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

REKOR PROMOSYON ÖDEMESİ

Kurumların bankalarla yaptığı maaş promosyon görüşmeleri son hızıyla devam ediyor. Yapı Kredi Bankası tarafından yapılan duyurulara göre Gaziantep ilinde yer alan 735 muhtara 38 bin 200 TL tutarında promosyon ödemesi yapılacak. Garanti BBVA ise emekli müşterilerine 15 bin TL'ye kadar promosyon ödemesi yapacak.





Kampanya kapsamında 10 bin TL'ye kadar maaş alanlara 6 bin 250 TL, 20 bin TL ve üstü maaş alanlara 15 bin TL ödeme yapılacak. Emekli maaşını Ziraat Bankası'na taşıyan ve üç sene bankada kalma taahhüdü veren müşterilere ise 12 bin TL'ye kadar nakit ödeme yapılacak.