PTT AŞ "Ahilik Geleneği" Anma Pulu ve İlk Gün Zarfını Tedavüle Sundu

PTT AŞ, "Ahilik Geleneği" konulu anma pulu (35 lira) ve ilk gün zarfını (70 lira) satışa sundu; ilk gün damgası 22.09.2025'te kullanıma başladı.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 09:42
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 09:42
Satış noktaları, fiyat ve ilk gün damgası bilgileri

PTT AŞ, "Ahilik Geleneği" konulu anma pulu ve ilgili ilk gün zarfını tedavüle sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 35 lira bedelli ve 36x52 milimetre boyutundaki anma pulu ile bu pula ait 70 lira bedelli ilk gün zarfı, abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde ve PTT AŞ'ye ait "www.filateli.gov.tr" internet adresinde satışa çıkarıldı.

Filatelik ürünlerin satışıyla birlikte, PTT Pul Müzesi Hacı Bayram Mah. Atatürk Bulvarı No:13 Ulus Altındağ/ANKARA adresinde "Ahilik Geleneği 22.09.2025 ANKARA" ibareli ilk gün damgası da kullandırılmaya başlandı.

