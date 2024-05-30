PTT Bakanlık iş birliğiyle ödemeleriniz hazır! 1.200 TL yardımınız şipşak hazır

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kimlik belgesi ibraz yöntemiyle destek ödemelerini sürdürüyor. Başvuru yapan ve gerekli şartları sağlayan hak sahipleri, Kurban Bayramı öncesinde nakit ödemeden faydalanabilecek. Türkiye Aile Destek Programı kapsamında bu ödemeler, otomatik olarak hak sahiplerinin hesaplarına PTT aracılığıyla aktarılacak.

Başvuru işlemi için hak sahiplerinin kimlik belgeleriyle birlikte PTT şubelerine gitmeleri ve PTT Kart başvurusunda bulunmaları yeterli olacak. 18 yaş üstü aile bireylerinin başvurularına açık olan bu program, ihtiyaç sahibi ailelerin, emekli ve dar gelirli bireylerin düzenli destek ödemelerinden yararlanmasını hedefliyor.

AİLE ÖDEMESİ DESTEK ŞARTLARI NELER?





Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 3294 sayılı kanun çerçevesinde, ihtiyaç sahibi ailelerin bu destekten nasıl faydalanabileceğine dair açıklamalarda bulundu. Bakanlık, kişi başına düşen aylık geliri net asgari ücretin 1/3'ünden az olan hanelerin bu yardımdan faydalanabileceğini belirtti. 2024 yılı için bu tutar, 5.667,37 TL olarak hesaplandı.

Destek ödemelerinden bir yıl boyunca düzenli olarak faydalanacak olan vatandaşların, e-devlet platformu üzerinden sosyal destek başvuru ekranını doğru bilgilerle doldurmaları gerekiyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Kişi başına düşen aylık geliri net asgari ücretin 1/3'ünden az olan haneler faydalanabilecektir. 2024 yılı için belirtilen bu tutar 5.667,37 TL'ye denk geliyor.” denildi.



Bu düzenli destek ödemeleri, ihtiyaç sahibi ailelerin ekonomik yükünü hafifletmeyi ve Kurban Bayramı öncesinde finansal rahatlama sağlamayı amaçlıyor. Başvuru sürecinin basit ve erişilebilir olması, daha fazla ailenin bu önemli yardımdan faydalanmasını kolaylaştıracak.