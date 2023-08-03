PTT daha ne yapsın! Bu hafta belgesini alıp eglene 20.000 TL acil nakit! Kapıda kuyruk olacak

Bireysel ihtiyaç kredisi kampanyasıyla beraber uygun kredi şartlarına sahip olan vatandaşlara 20 bin TL'ye kadar kredi kullama imkanı sağlandı. Geri ödeme süresiyle beraber 36 ay vadeli olarak kolaylık sağlanırken cep telefonlarından kısa mesaj atarak kampanyaya katılım sağlanır.





Başvuruda bulunacak olanlara PTT yazıp bir boşluk bırakıp TC kimlik numarasını 3050 numarasını göndererek başvurular yapılır. Başvuru sonrasında kimlik numarası üzerinden yapılan sorgulamayla kredi onayı alınan tutar görülebilir ve aynı gün içerisinde kredi ödemeleri sağlanır. Emekli olan vatandaşlara bu kampanyadan yararlanmak için PTT üzerinden almaları gerekir. Emekli maaşını PTT üzerinden başvurular yapılarak 80 bin TL'ye kadar 24 ay vadeli kredi kullanma imkanı sağlanıyor.