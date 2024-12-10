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PTT'den HGS Hacklenmesine İlişkin Güvenlik Açıklaması

PTT, HGS uygulamasına yapılan izinsiz müdahalenin ardından veri kaybı yaşanmadığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 23:22
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 23:22
PTT'den HGS Hacklenmesine İlişkin Güvenlik Açıklaması

PTT'den HGS Uygulamasındaki İzinsiz Müdahale Açıklaması

PTT AŞ, HGS mobil uygulamasına yönelik yapılan izinsiz müdahale hakkında önemli bir açıklama yaptı. Şirket, söz konusu olayda herhangi bir veri kaybı yaşanmadığını ve kullanıcı bilgilerinin yetkisiz kişilerin eline geçmediğini duyurdu.

Olayın Detayları

Şirketten yapılan açıklamada, akşam saatlerinde HGS mobil uygulamasının mesaj servisine yurt dışından izinsiz erişim gerçekleştiği ve bu kapsamda, şirketle ilgisi olmayan bazı bildirimlerin bazı kullanıcılara iletildiği tespit edildiği belirtildi.

Açıklamanın devamında, "Olayın tespitiyle birlikte, güvenlik sistemlerimiz hızlıca devreye girmiş, gerekli teknik ve operasyonel önlemler uygulanmıştır. Söz konusu izinsiz müdahale sırasında ise herhangi bir veri kaybı ya da kullanıcı bilgilerinin yetkisiz kişilerin eline geçmesi gibi bir durum yaşanmamıştır" denildi.

Ek olarak, PTT, yasal mercilerle iş birliği içinde hukuki süreç başlattıklarını da bildirdi.

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