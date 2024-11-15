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PTT'den 'Yüreğimde Filistin' Anma Pulu ve İlk Gün Zarfı İle Anma

PTT, 'Yüreğimde Filistin' konulu anma pulu ve ilk gün zarfını yayımlayarak filatelik ürünlere yeni bir eser ekledi.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 10:07
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 10:07
PTT'den 'Yüreğimde Filistin' Anma Pulu ve İlk Gün Zarfı İle Anma

PTT'den Anma Pulu ve İlk Gün Zarfı

PTT AŞ, "Yüreğimde Filistin" konulu anma pulu ve ilk gün zarfını resmen tedavüle sundu. Şirketin yaptığı açıklamaya göre, 29 lira bedelli anma pulu (85 x 60 mm) boyutlarında tasarlandı.

Filatelik Ürünler ve Fiyatlar

İlk gün zarfı ise 87 lira fiyatla satışa sunulacak. PTT, bu filatelik ürünleri 750 lira bedelli portföy halinde sunarak, içerisinde bir adet 29 lira bedelli anma pulu ve üç adet 29 lira bedelli seri numaralı anma pulu bulunduracak. Ürünler, PTT iş yerlerinde ve www.filateli.gov.tr adresinde temin edilebilecek.

Özel Anma Etkinliği

Bu filatelik ürünlerin satışı esnasında PTT Pul Müzesi'nde, "Yüreğimde Filistin 15.11.2024 ANKARA" ibaresiyle özel bir ilk gün damgası kullanılacaktır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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