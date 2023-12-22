PTT emekliye kıyak geçti! Yüksek tutarlı kredi ihtiyacınıza verilen oran şok edecek

PTT, Aktifbank finansörlüğü ile birlikte sunduğu ihityaç kredisi kampanyasında emekliye sunulan 50.000 TL kredinin limiti genişletildi. PTT emekli kredisi kampanyasında 100.000 TL'ye varan destek ödemesi sağlanacak. PTT'ye emekli maaşını taşıyan emekli, ek olarak 3600 TL emekli promosyonundan faydalanacak. Aralık ayının başlatılan kampanya kapsamında geçtiğimiz aylarda 50.000 TL'ye varan kredi desteği limiti 100.000 TL'ye çıkartılırken, maaşını taşıyan her emeklinin faydalanacağı açıklanmış bulunuyor.

PTT Aktifbank ile işbirliği halinde kredi desteği sağlıyor. Sadece ihrtiyaç kredisi ödemesi yapılırken, konut yada taşıt kredisi ödemesi yapılmıyor. PTT tarafından başlatılan kampanyada emekliler için büyük avantaj sağlanıyor. Emekli maaşını PTT'ye taşıyan emeklilere geçtiğimiz aylarda ödenen 50.000 TL kredi desteğinin tutarı 100.000 TL'ye yükseltildiği açıklanmış bulunuyor.





PTT emekli kredisi desteğinden faydalanmak için maaşınızı PTT'ye taşımanız akabinde en yakın şubeye gidebilir ya da SMS aracılığı ile başvuruda bulunabilirsiniz. PTT resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre emekli maaşını PTT'ye taşıyan müşteri, 3 yıl maaş alma taahhütü imzalaması durumunda ödenecek olan en yüksek tutarı 50.000 TL'den 100.000 TL çıkarttıklarını açıklamış bulunuyor.

PTT EMEKLİ KREDİSİ BAŞVURUSU

PTT tarafından sağlanan emekli kredisi kampanyasına dahil olmak için ilk yapmanız gereken SGK aracılığı ile ya da PTT şubesine giderek emekli maaşınızı taşıma işleminizi tamamlamanız gerekmekte. Sonrasında ise 3 yıl maaş alma taahhüdünüze promosyon ödemesine ek olarak 100.000 TL'ye varan uygun faizli krediden faydalanabilirsiniz.





SMS ile oturduğunuz yerden başvurunuzu tamamlamanız için PTT boşluk TCKN'nizi yazarak 3050'ye mesaj göndermeniz yeterlidir. Başvurunuz değerlendirmesi 5 dakikada onaylanıp tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır.

PTT HESAPLAMA ARACI ORANLARI

PTT resmi internet sitesinde 100.000 TL'ye kadar kredi desteği faiz oranı ve aylık tutar hesaplaması da yapılmış bulunuyor. Yapılan örneklendirmede 100.000 TL 24 ay vade ile sunulurken, 3.19 faiz oranı ile aylık geri ödemesi 6657 TL'ye tekabül etmektedir.