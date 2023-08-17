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PTT nakit para dağıtıyor! Bu şartları sağlayan 80.000 TL nakit parayı kapacak

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PTT nakit para dağıtıyor! Bu şartları sağlayan 80.000 TL nakit parayı kapacak
PTT üzerinden nakit para ihtiyacı olanlara görülmemiş fırsat sunuldu. SSK'lı çalışanlara ve emeklilere özel hızlı ve kolay başvuru kredisi başlatıldı. 80 bin TL'ye kadar kredi imkanı için başvurular başladı. İşte detaylar...

Kefil ve şartlara bakılmadan SSK'lı olarak çalışan vatandaşlara özel olarak 80 bin TL ödeme yapılacağı haberi verildi. Bu beklenen haber üzerine birçok vatandaşın maddi durumu olumlu etkilenecek. Geniş kapsamlı kampanya detayları sunulurken şartlar açıklandı. İşte PTT şubelerine giderek ihtiyaç kredisi başvuru yapmak için tüm detaylar haberimizde

18 yaş ve üzeri olan vatandaşlar PTT şubelerine giderek ihtiyaç kredisi başvurusunda Özellikle 18-65 yaş aralığındaki vatandaşlar için düzenlenen bu kampanya düşük kredi puanına sahip olanlara yardımcı olmaktadır.

PTT kredi başvuru

PTT, emekli maaşı alan vatandaşlarla beraber çalışanlar için özel kredi fırsatı 80 bin TL'ye kadar düzenlendi. Aktif Bank aracılığıyla gerçekleşen kampanyada maaşını kendi bankasından alan vatandaşlara büyük fırsat geldi. Başvurunun onaylanmasıyla beraber aynı gün içerisinde kredi tutarları hesaplara aktarılır.

Ekonomi
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