PTT sosyal yardım kutusunu açtı! 3 şartı sağlayan 12 bin TL'yi cebine atacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal yardım destek ödemelerine ilişkin geçtiğimiz aylarda yaptığı duyuru doğrultusunda desteklerin hala devam ettiğini belirtmiştir. Vatandaşların daha kolay ve hızlı bir şekilde başvuru yapabilmesi için PTT aracılığıyla yapılan ödemelere ek olarak, e-devlet üzerinden de başvuru yapma imkanı sağlanmıştır.

E-DEVLET ÜZERİNDEN BAŞVURULAR





Sosyal yardım destek ödemeleri, ihtiyaç sahibi vatandaşların refah düzeyini artırmayı ve sosyal adaleti sağlamayı hedeflemektedir. PTT tarafından yapılan yardım ödemeleri, TC kimlik numarasının son hanesine göre hesaplara yatırılmaya başlanmıştır. PTT şubeleri aracılığıyla bu yardımlardan yararlanmak için T.C. kimlik numaranızı kontrol etmeniz yeterlidir.

PTT tarafından yapılan yardım ödemesi miktarı 12.000 Türk Lirası olarak belirlenmiştir. E-devlet üzerinden başvuru yapan vatandaşlar 7.200 TL ödeme almaktadır. Aile yardım miktarı Temmuz 2003'te artırılarak en az 7.200 TL olarak güncellenmiştir. Vatandaşların rahatlık ve geçim kolaylığı sağlamak amacıyla verilen bu ödemeler, ihtiyaç sahiplerine destek olmayı amaçlamaktadır.

Eğer henüz başvuru yapmadıysanız, hızlı ve kolay bir şekilde e-devlet üzerinden başvuru formunu doldurarak Aile Destek Paketi kapsamında ödeme almaya başlayabilirsiniz. Başvurunuzu tamamladıktan sonra PTT aracılığıyla ödemeler hesabınıza yatırılacaktır.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bu çabaları sayesinde, vatandaşlar sosyal yardım desteklerine daha kolay erişebilmekte ve ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde çözüm bulabilmektedirler. Bu süreçte başvuru yapmayı ihmal edenlerin de başvurularını tamamlamaları ve hak ettikleri destekten yararlanmaları önemlidir. Toplumun refah düzeyini artırmak için yapılan bu destekler, sosyal adaletin güçlenmesine katkı sağlamaktadır.