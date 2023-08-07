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  4. PTT yardımları geri döndü! Şartı sağlayan 1000 TL alıyor: Kaçıran pişman olacak

PTT yardımları geri döndü! Şartı sağlayan 1000 TL alıyor: Kaçıran pişman olacak

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PTT yardımları geri döndü! Şartı sağlayan 1000 TL alıyor: Kaçıran pişman olacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sağladığı yardımları ile ünlenmiş durumda. E-Devlet’ten yapılan kolay başvurular ile PTT’den 1000 TL’lik yardım parası alabilirsiniz. İşte detaylar…

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı geçtiğimiz yıllarda yaşadığımız pandemi süreci boyunca vatandaşların yanında oldu. Daha önce PTT kartına sahip olan vatandaşlar 1000 TL’lik destek alırken şimdi yeniden bu destek açılmış durumda. Yardım almak isteyen vatandaşların yalnızca e-devletten başvuru yapması yeterlidir.

pandemi yardım parası

Nasıl Başvuru Yapılır?

Bu yardımı almak isteyenlerin doğrudan e-devlet üzerinden başvurması gerekmektedir. Başvuru adımlar:

1. E-devlet sistemine kimlik bilgileriniz ile giriş yapın.

2. Giriş yaptıktan hemen sonra güvenlik adımlarını başarılı bir şekilde tamamlayın.

3. Ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın sayfasına ulaşmak için ‘Sosyal Yardımlar’ sekmesine tıklayın.

4. Sekmeye tıkladıktan sonra güncel yardım başvurularından sizin için doğru olanı seçin.

5. Seçtiğiniz yardım türüne göre olan gerekli bilgileri doğru bir şekilde doldurun.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın E-devlet üzerinden dunmuş olduğu bu başvuru süreci ile ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşlar yararlanabilecek.

Ekonomi
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