PTT'de hesabı olan 5000 TL'yi kapacak! Yardım alma hakkınız var mı hemen öğrenin

Ağustos ayının gelmesiyle birlikte PTT hesapları hareketlendi. Evde bakım destekleri için yapılan yeni düzenlemeler ve zamlarla birlikte vatandaşlar sevindirici haberler aldı. Emeklilere tanınan yüzde 25 oranındaki zam, memur ekstra ödeneklerine ek olarak sosyal yardım programlarına da etki etti. Bu yenilikler, PTT hesaplarındaki bakiyelere de olumlu bir yansıma getirdi. Özellikle evde bakım desteği alan vatandaşlar, artan destek miktarlarıyla rahat bir nefes aldı.

Ağustos ayındaki düzenlemeler sayesinde evde bakım desteklerinde önemli bir artış yaşandı. Emekliler, memurlar ve asgari ücretliler için yapılan zamlar, evde bakım desteklerine de olumlu şekilde yansıdı. Bu güncellemelerle birlikte, Ağustos ayından itibaren evde bakım desteği alacak olan vatandaşlar daha yüksek miktarlarda destek alabilecekler.





Evde bakım destekleri her ayın 15'inden 31'ine kadar olan süre zarfında PTT hesaplarına yatırılıyor. Temmuz ayının ardından Ağustos ayında yaşlı destek miktarı 1997 TL'den 2 bin 348 TL'ye yükseldi. Yüzde 40-69 arası engelli raporu olan bireyler için 1594 TL'den 1874 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu olan bireyler için ise 2 bin 392 TL'den 2 bin 811 TL'ye yükseltildi. Ayrıca, engelli yakınlarına ve silikozis hastalarına verilen desteklerde de artışlar gözlemlendi.

Yılın ikinci yarısında alınan evde bakım destek miktarları, memur maaş katsayısındaki değişikliklere bağlı olarak yeniden düzenlendi. Aylık olarak 4.337 TL ödenen destekler, yeni düzenlemelerle %17.55 oranında artarak 5.098 TL'ye yükseltildi. Bu destekler, ağır engellilik durumu olan ve kendi ihtiyaçlarını karşılayamayan bireylere yönelik. Destekten faydalanabilmek için engellilik oranının %50 ve üzeri olması gerekmektedir.