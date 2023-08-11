PTT'den dar gelirliye 1000 TL sosyal yardım! Başvuru tarihini kaçıran üzülecek

Türkiye'de sosyal yardımlaşma ve dayanışma ilkesini daha da güçlendirmek amacıyla, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Kanunu ile 2022 sayılı Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun çerçevesinde bir dizi yeni yardım programı hayata geçirildi. Yeni kanunlar kapsamında, çeşitli ihtiyaç sahibi gruplara düzenli nakit yardımı sağlanarak, sosyal yardımlaşma anlayışının daha geniş bir kesime ulaşması hedefleniyor.





Yardım Programları Geniş Kapsamda Destek Sağlayacak

Yeni yardım programları arasında yaşlılar, engelli bireyler ve yakınları, silikozis hastaları, eşi vefat etmiş kadınlar, muhtaç asker aileleri, öksüz yetimler, muhtaç asker çocukları, eğitim ve sağlık desteği ihtiyacı olanlar, çoklu doğum yapanlar ve psiko-sosyal ve mali kayıp yaşayan tüberküloz ve SSPE hastaları bulunuyor. Bu gruplara yönelik düzenli nakit yardımları, sosyal ekonomik koşulları gözetilerek gerçekleştirilecek.

Ödeme Tarihleri ve Yöntemleri Değişiyor

Yardım programları çerçevesinde yapılacak ödemelerde yeni bir düzenleme getirildi. Doğum yılının son rakamına göre belirlenen tarihlerde ödemeler gerçekleştirilecek. Bu tarihler; 0 ve 5 olanlar için 1 Nisan, 1 ve 6 olanlar için 2 Nisan, 2 ve 7 olanlar için 3 Nisan, 3 ve 8 olanlar için 4 Nisan, 4 ve 9 olanlar için ise 5 Nisan olarak belirlendi. Ayrıca, PTT Kartı sahipleri 1.000 TL'lik yardımı kamu bankalarının ATM'lerinden komisyonsuz olarak çekebilecekler. Ödemelerin PTT şubeleri yerine evlere elden yapılacak olması, pandemi koşullarına uygun bir adım olarak dikkat çekiyor.

Bu yeni yardım programları, Türkiye'de sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın daha geniş bir kesime ulaşmasını sağlamayı hedefliyor. Çeşitli ihtiyaç sahibi gruplara yönelik düzenli nakit yardımlarıyla, sosyal refahın artırılması ve toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi amaçlanıyor.