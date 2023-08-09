PTT'ye başvuranlar boş çevrilmeyecek! 5.098 TL ödeme için başvuru şartları ortaya çıktı

PTT (Türkiye Posta ve Telgraf Teşkilatı), son dakika açıklamasıyla sosyal yardım ödemelerinin dağıtımında yeni bir düzenlemeye geçtiğini duyurdu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, sosyal yardım ödemeleri artık vatandaşların T.C. kimlik numarasının son hanesine göre gerçekleştirilecek.





Yeni uygulamaya göre, T.C. kimlik numarasının son hanesi, yardım ödemelerinin dağıtımında belirleyici olacak. Ağustos ayı itibarıyla başlayan bu düzenleme ile ödemeler, kimlik numarasının son hanesine göre sırasıyla gerçekleştirilecek. Ayrıca, yeni kimlik kartı ile PTT şubesine başvuranlar için ödemelerin anında yapıldığı belirtildi.

Ağustos ayı içerisinde yapılacak ödemelerde ise dikkat çekici bir detay daha yer alıyor. 10, 11 ve 12 Ağustos tarihlerinde yeni kimlik kartı ile PTT şubesine başvuran vatandaşlar, 5.098 TL yardım ödemesini hesaplarına alabilecekler. Bu tarihlerde gerçekleştirilecek ödemeler, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için maddi bir destek olacak.





Ayrıca, PTT tarafından yapılan açıklamada, temmuz ayı itibarıyla başlayan zamlı ödemelerin de devam ettiği belirtildi. Özellikle evde bakım maaşı alanların bu zamlı ödemelerden faydalandığı ve ödemelerin 10, 11, 12 Ağustos tarihlerinde banka hesaplarına veya PTT şubelerine yatırılacağı vurgulandı.

Sonuç olarak, PTT'nin son dakika açıklamasıyla sosyal yardım ödemelerinin T.C. kimlik numarasının son hanesine göre dağıtılacağı ve yeni kimlik kartı başvurularıyla ilgili ödemelerin 10-12 Ağustos tarihlerinde yapılacağı belirtildi. Ağustos ayı itibarıyla devam eden zamlı ödemelerin de ihtiyaç sahibi vatandaşlara önemli bir destek sağladığı ifade edildi.