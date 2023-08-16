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PTT'ye başvuru yapan 1250 TL yardımı kapacak! Başvurular için son günler

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PTT'ye başvuru yapan 1250 TL yardımı kapacak! Başvurular için son günler
Hükümet, vatandaşların temel ihtiyaçlarını unutmadı! Bunun için “Türkiye Aile Destek Programı” ile ihtiyacı olan ailelere maddi destek sağlanacak. Peki Aile Destek Programı'nda kim ne kadar yardım alacak? İşte detaylar...

Hükümet, vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan "Türkiye Aile Destek Programı" ile ihtiyaç sahibi ailelere yönelik destekler sunuyor. Bu program kapsamında, TC Kimlik Numarasının son hanesi 2, 4, 6 veya 8 olan hanelere düzenli ödemeler yapılıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan bu destekler, özellikle zor durumda olan vatandaşlar için büyük önem taşıyor. Başvurular e-Devlet üzerinden veya ikametgah adresine bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabiliyor. Başvurusu onaylanan vatandaşlara her ay düzenli olarak ödemeler yapılıyor.

aile destek ödemesi

Ağustos ayının ikinci haftasından itibaren ödemelerin yapılması beklenirken, geçmiş dönemlere bakıldığında genellikle ayın 15'inden sonra ödemelerin gerçekleştirildiği görülüyor. Ödemeler, PTT aracılığıyla alınabiliyor.

Ödemeler, hane başına düşen aylık gelir aralığına göre belirleniyor. Bu kapsamda ödeme tutarları şu şekilde sıralanıyor:

450 TL ve altındakilere: 1.250 TL

450 TL üzeri - 911,15 TL ve altındakilere: 1.100 TL

911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altındakilere: 950 TL

1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL altındakilere: 850 TL

Başkan Erdoğan'ın açıklamasına göre, Aile Destek Paketi ödemeleri bir yıl daha uzatıldı. Bu kararla birlikte "Türkiye Aile Destek Programı", vatandaşların ihtiyaçlarını desteklemeye devam edecek, ihtiyaç sahiplerinin mağduriyetlerini hafifletmeye devam edecektir.

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