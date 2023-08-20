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PTT'ye kimliğiyle gidene 14.500 TL nakit ödeme! Ay sonunu getiremeyenlere ilaç gibi gelecek

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PTT'ye kimliğiyle gidene 14.500 TL nakit ödeme! Ay sonunu getiremeyenlere ilaç gibi gelecek
PTT'ye kimliği ile giden ödemeyi kapıyor. Nakit ihtiyacı olanlar kuyruk oluşturacak. Detaylar haberimizde.

PTT 7 bin TL ile 14 bin 500 TL arasında değişen destek ödemesi yapacağını duyurdu. Detaylara haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz.

PTT'DEN AİLE DESTEK PAKETİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahiplerine farklı yardımlarda bulunmaya devam ediyor. Bu desteklerden biri ise PTT tarafından sağlanıyor. Bu yardıma başvurular TC kimlik numarası ile gerçekleştirilmektedir. Cumhurbaşkanı kararı ile başlayan Aile Destek Paketi bir yıl daha uzatıldı. Bu paket içeriğinde dar gelirli ihtiyaç sahiplerine 7 bin TL ile 14.500 TL arasında değişen ödemeler yapılmaktadır. Yardım ödemeleri PTT üzerinden yapılmaktadır. Başvurular TC kimlik numarası ile yapılmaktadır.

PTT'den Aile Destek Paketi

Ödemesini almak isteyen ihtiyaç sahipleri TC kimlik kartları ile PTT'ye başvurunda bulunmalıdır. Aile Destek Paketi'nden yararlanmak isteyen vatandaşlar öncelikle e-devletten TC kimlik numarası ve şifreyle giriş yaparak başvuru formunu doldurabilir daha sonra PTT'den ödemelerini alabilmektedir. Bu yardıma başvurmak için hane içinde kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinden az olması şartı getirildi. Bu ölçütlere uyan ihtiyaç sahipleri bu yardımdan 12 ay boyunca faydalanabilecek. Bu yardımla ihtiyaç sahiplerinin yaşam kalitesinin arttırılması hedefleniyor. 

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