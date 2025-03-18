Putin: Batılı Mekanizmalara Güvenilmemeli

Putin, yaptırımların geçici olmadığını belirterek, Batı'nın mekanizmalarına güvenilmemesi gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 17:00
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 17:00
Putin: Batılı Mekanizmalara Güvenilmemeli

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesine yönelik uygulanan yaptırımların sayısının dünya genelindeki tüm yaptırımlardan daha fazla olduğunu ifade etti. Moskova'da düzenlenen Rusya Ticaret ve Sanayi Odası Genel Kurulu'nda konuşan Putin, "Tam bir ticaret özgürlüğü, ödemeler ve sermaye akışı umulmamalıdır. Yatırımcıların ve girişimcilerin haklarını korumak için Batılı mekanizmalara güvenilmemelidir" dedi.

Putin, Rusya'ya uygulanan yaptırımların geçici bir süreç olmadığını ve bu yaptırımların Rusya üzerinde baskı yaratmak amacıyla kullanıldığını aktardı. Ülkesiyle ilgili toplamda 28 bin 595 yaptırım uygulandığına dikkat çeken Putin, bu sayının diğer ülkeler üzerindeki tüm yaptırımlardan daha fazla olduğunu söyledi.

Batılı şirketlerin Rusya'dan ayrılması sonrasında bu boşluğun Rus şirketleri tarafından doldurulduğunu vurgulayan Putin, Rus hükümetine Batılı şirketlerin ülkelerine dönmek istemeleri halinde izleyecekleri süreçle ilgili çalışmalar yapma talimatı verdi.

Ayrıca, yıllık bazda enflasyonun yüzde 10'un üzerine çıkmasına değinen Putin, Rus ekonomisinde soğuma sürecinin kaçınılmaz olduğunu belirtti. Enflasyonun kontrol altına alınması ve işsizlik oranının mevcut seviyede korunması gerektiğini ifade eden Putin, "Bazı sektörlerde dengesizlik yaşanmaması, kilit makro parametrelerin bozulmasını önlemek en önemli görevimizdir" şeklinde konuştu.

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