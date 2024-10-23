Putin BRICS Zirvesi'nde Finansal İşbirliği Vurgusu Yaptı

BRICS Zirvesi'nde Finansal İşbirliği Konuşuldu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazan’da gerçekleştirilen BRICS Liderler Zirvesi sırasında üye ülkelerin finansal işbirliğini daha da güçlendirme hedefini vurguladı.

BRICS Dönem Başkanlığı ve Hedefler

Rusya'nın bu yıl BRICS’in dönem başkanlığını yürüttüğünü belirten Putin, "BRICS’i güçlendirerek, dünya üzerindeki gelişmelere yönelik rolümüzü artırma çabasında bulunuyoruz. Siyaset, güvenlik, ekonomi, finans ve insan teması gibi alanlarda ilişkilerimizi geliştirmek için çalışıyoruz" dedi.

Bölgesel Çatışmalara Dikkat

Bugünkü toplantının, bölgesel çatışmalar gibi çeşitli güncel meselelerin ele alınacağı bir platform olacağını ifade eden Putin, "Aynı zamanda, BRICS içinde finansal işbirliğini derinleştirme ve birliğimizin genişlemesi konularını da tartışacağız" şeklinde konuştu.

Güney Ülkelerinin BRICS İlgisi

Putin, Küresel Güney ülkelerinin BRICS’e gösterdiği yoğun ilgiye dikkat çekti. 30’dan fazla devletin BRICS ile işbirliği yapma arzusunu dile getirdiğini belirterek, "BRICS’in dengesini sağlam tutmamız ve etkinliğinin azalmasını engellememiz lazım" dedi.

Kazan Bildirisi Önem Taşıyor

Güney Afrika’da gerçekleştirilen (BRICS) Liderler Zirvesi’nde, birliğe katılacak ülkeler hakkında çalışma yapılmasını kararlaştırdıklarını hatırlatan Putin, zirvenin ardından yayımlanacak Kazan Bildirisi'nin, bu kararların önemini yansıtmasının kritik olduğunu belirtti.