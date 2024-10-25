Putin'den Avrupa'ya Gaz Sevkiyatı Açıklaması

Putin: "Farklı Güzergahlar Var"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın Avrupa’ya yönelik Rus gazı sevkiyatı için mevcut sözleşmeyi uzatma niyetinde olmadığını belirtti. Putin, “Rus gazının Avrupalı tüketicilere ulaştırılabileceği farklı güzergahlar var ve biz bu sevkiyatı yapmayı reddetmiyoruz.” ifadesini kullandı.

Ukrayna’nın Kararı ve Etkileri

Putin, Rossiya-24 kanalına verdiği röportajda, Ukrayna’nın sözleşmeyi uzatması için önümüzdeki Temmuz 2024 öncesinde adım atması gerektiğini belirtti. Ancak, Ukrayna’nın bu konuda herhangi bir çaba göstermediğini ifade etti.

Putin, “Ukraynalı doğal gaz yetkilileri, Rus tarafıyla transit sözleşmesini uzatmayacaklarını bildirdiler. Bu da bu güzergahı kapattıkları anlamına geliyor.” dedi.

Alternatif Yolların Varlığı

Putin, gaz sevkiyatına devam edilebileceğini dile getirerek, “Rus gazının Avrupalı tüketicilere ulaştırılabileceği farklı güzergahlar var” şeklinde konuştu.

Ukrayna'nın Doğal Gaz Verileri

Ukrayna Bakanlar Kurulu, Rus doğal gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya akışını sağlayan anlaşmaların 2024 sonrası için uzatılmayacağını resmen duyurmuştu. 2023 sonu itibarıyla yayımlanan verilere göre, geçen yıl boru hatları ile taşınan Rus gazı miktarı, 2022'ye göre %28,4 azalarak 14,6 milyar metreküpe geriledi.

Putin, daha önce yaptığı bir açıklamada, Ukrayna’nın gaz sözleşmesini uzatmaması durumunda TürkAkım üzerinden sevkiyatın artabileceğini belirtmişti. Ayrıca, Ukrayna’nın ulusal doğal gaz şirketi Naftogaz ile Rusya’nın Gazprom şirketi arasında 30 Aralık 2019'da imzalanan anlaşmaya göre, 2021-2024 döneminde Ukrayna üzerinden Avrupa’ya yılda 40 milyar metreküp doğal gaz taşınması planlanıyordu.