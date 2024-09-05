Putin, Ukrayna Gaz Sözleşmesinin Geleceği Üzerine Değerlendirmelerde Bulundu

Putin'den Ukrayna Gaz Anlaşmasına Dair Açıklamalar

Rusya'nın lideri Vladimir Putin, Ukrayna’nın Avrupa’ya Rus doğal gazı sevkiyatına ilişkin anlaşmanın uzatılmaması halinde alternatif yolları değerlendireceklerini ifade etti. Putin, "Sevkiyat diğer güzergahlardan, özellikle TürkAkım üzerinden gerçekleşebilir," diyerek durumu özetledi.

Doğu Ekonomi Forumu'nda Gündem Değerlendirmesi

Putin, Vladivostok şehrinde düzenlenen Doğu Ekonomi Forumu'nda yaptığı açıklamada, Rusya’nın gaz sevkiyatının devamı için farklı rota seçenekleri olduğunu vurguladı. "Mavi Akım üzerinden de kısmi sevkiyatlar olabilir, ancak bu yalnızca iç tüketim içindir," dedi.

Telegram ve Pavel Durov'a Yorumlar

Putin, Telegram kurucusu Pavel Durov'un Fransa'da gözaltına alınmasını "anlaşılmaz" bulduğunu ifade etti. Durov ile yıllar önce bir iş toplantısında görüştüğünü hatırlatan Putin, "Rusya'nın kendisine karşı herhangi bir şikayeti yok," şeklinde konuştu.

Ukrayna ile Gaz Transit Sözleşmesi

Ukrayna ile yapılacak gaz transit sözleşmesinin yıl sonu itibariyle sona ereceğini hatırlatan Putin, Ukrayna'nın sözleşmeyi uzatmaması halinde Avrupa’ya sevkiyatın düşeceğini ancak bunun tamamen Ukrayna'nın tercihine bağlı olduğunu belirtti.

Alternatif İhracat Yöntemleri ve Ekonomik Değerlendirmeler

Putin, Almanya’nın gaz almasının yalnızca Ukrayna ve Türkiye üzerinden mümkün olduğunu, ancak Baltık Denizi’ndeki Kuzey Akım hattından gaz alımının imkansız olduğunu söyledi. Bu durumu "profesyonel bir biçimsizlik ve şizofreni" olarak nitelendirdi.

Ayrıca, Çin ile yapılacak enerji işbirliklerine de değinen Putin, Sibirya’nın Gücü hattı üzerinden yılda 38 milyar metreküp gaz sevkiyatı gerçekleştireceklerini ifade etti. Rusya’nın enerji kaynaklarının dünya ekonomisi için vazgeçilmez olduğunu savunan Putin, fiyatların yükselmesine rağmen talebin devam edeceğine dikkat çekti.

Rus Ekonomisinin Gelişimi

Rus ekonomisinin büyümesine de değinen Putin, dolardan uzaklaşma süreçlerinin devam ettiğini, BRICS ülkeleriyle yapılan ticaretin yüzde 65’inin ulusal para birimleriyle gerçekleştirildiğini belirtti. Bu yılın ilk yarısındaki büyüme oranını ise %4,6 olarak açıkladı ve geçen yılki %3,6’lık büyümenin aşıldığını duyurdu.