Putin, Ukrayna İle Ön Koşulsuz Görüşmelere Açık

Putin, Ukrayna İle Barış Görüşmelerine Hazır
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile ön koşul olmadan, 2022 yılı İstanbul’da varılan anlaşmalar temelinde görüşmelere açık olduklarını ifade etti. Moskova'daki yıllık basın toplantısında konuşan Putin, "Herhangi bir ön koşulumuz yok, önden şart koşmadan görüşmeye hazırız" Putin, Gazetecilere verdiği demeçte, görüşmelerin ancak 2022'nin sonundaki müzakerelere ve mevcut saha gerçeklerine dayanarak yapılabileceğini vurguladı. Ayrıca, Ukrayna’da gerçekleşecek başkanlık seçimlerinde seçilen başkanla görüşebileceklerini, bunun Zelenskiy’yi de kapsadığını belirtti. Putin, "Eğer Ukrayna gerçekten barışçıl bir çözüm isterse bunu gerçekleştirebilir" Putin, eski ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmeye de hazır olduğunu söyledi ve bu görüşmede birçok konuya değinileceğini ifade etti. Ukrayna'daki ateşkese ihtiyaçları olmadığını belirten Putin, "Bize, Rusya ve vatandaşları için garantiler içeren uzun vadeli ve kalıcı barış gerekiyor""Fiyatlardaki artış kötü bir şey, ancak bununla başa çıkacağımızı umuyorum" Ukrayna üzerinden Avrupa'ya yönelik doğal gaz sevkiyatına dair açıklamalarda bulunan Putin, "Bu sözleşme artık olmayacak, her şey açık, Gazprom hayatta kalacak" Putin, Ukrayna'yı Slovakya’daki doğal gaz sistemine yönelik terör saldırısı girişiminde bulunmakla
Barış için Kararlılık
ABD ile İlişkiler
Ekonomik Durum ve Enflasyon
Doğal Gaz Sevkiyatı Üzerine Açıklamalar
Putin, Gazetecilere verdiği demeçte, görüşmelerin ancak 2022'nin sonundaki müzakerelere ve mevcut saha gerçeklerine dayanarak yapılabileceğini vurguladı. Ayrıca, Ukrayna’da gerçekleşecek başkanlık seçimlerinde seçilen başkanla görüşebileceklerini, bunun Zelenskiy’yi de kapsadığını belirtti.
Putin, "Eğer Ukrayna gerçekten barışçıl bir çözüm isterse bunu gerçekleştirebilir" Putin, eski ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmeye de hazır olduğunu söyledi ve bu görüşmede birçok konuya değinileceğini ifade etti. Ukrayna'daki ateşkese ihtiyaçları olmadığını belirten Putin, "Bize, Rusya ve vatandaşları için garantiler içeren uzun vadeli ve kalıcı barış gerekiyor""Fiyatlardaki artış kötü bir şey, ancak bununla başa çıkacağımızı umuyorum" Ukrayna üzerinden Avrupa'ya yönelik doğal gaz sevkiyatına dair açıklamalarda bulunan Putin, "Bu sözleşme artık olmayacak, her şey açık, Gazprom hayatta kalacak" Putin, Ukrayna'yı Slovakya’daki doğal gaz sistemine yönelik terör saldırısı girişiminde bulunmakla
Putin, eski ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmeye de hazır olduğunu söyledi ve bu görüşmede birçok konuya değinileceğini ifade etti.
Ukrayna'daki ateşkese ihtiyaçları olmadığını belirten Putin, "Bize, Rusya ve vatandaşları için garantiler içeren uzun vadeli ve kalıcı barış gerekiyor""Fiyatlardaki artış kötü bir şey, ancak bununla başa çıkacağımızı umuyorum" Ukrayna üzerinden Avrupa'ya yönelik doğal gaz sevkiyatına dair açıklamalarda bulunan Putin, "Bu sözleşme artık olmayacak, her şey açık, Gazprom hayatta kalacak" Putin, Ukrayna'yı Slovakya’daki doğal gaz sistemine yönelik terör saldırısı girişiminde bulunmakla
Ukrayna üzerinden Avrupa'ya yönelik doğal gaz sevkiyatına dair açıklamalarda bulunan Putin, "Bu sözleşme artık olmayacak, her şey açık, Gazprom hayatta kalacak" Putin, Ukrayna'yı Slovakya’daki doğal gaz sistemine yönelik terör saldırısı girişiminde bulunmakla
Putin, Ukrayna'yı Slovakya’daki doğal gaz sistemine yönelik terör saldırısı girişiminde bulunmakla