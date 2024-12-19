DOLAR
35,1 -0,16%
EURO
36,52 -0,41%
ALTIN
2.921,49 -0,17%
BITCOIN
3.513.811,45 1,21%

Putin, Ukrayna İle Ön Koşulsuz Görüşmelere Açık

Vladimir Putin, Ukrayna ile ön koşulsuz görüşmeye hazır olduklarını ve 2022 İstanbul anlaşmalarını referans olarak göstereceklerini belirtti.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 18:00
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 18:00
Putin, Ukrayna İle Ön Koşulsuz Görüşmelere Açık

Putin, Ukrayna İle Barış Görüşmelerine Hazır

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile ön koşul olmadan, 2022 yılı İstanbul’da varılan anlaşmalar temelinde görüşmelere açık olduklarını ifade etti. Moskova'daki yıllık basın toplantısında konuşan Putin, "Herhangi bir ön koşulumuz yok, önden şart koşmadan görüşmeye hazırız"

Putin, Gazetecilere verdiği demeçte, görüşmelerin ancak 2022'nin sonundaki müzakerelere ve mevcut saha gerçeklerine dayanarak yapılabileceğini vurguladı. Ayrıca, Ukrayna’da gerçekleşecek başkanlık seçimlerinde seçilen başkanla görüşebileceklerini, bunun Zelenskiy’yi de kapsadığını belirtti.

Barış için Kararlılık

Putin, "Eğer Ukrayna gerçekten barışçıl bir çözüm isterse bunu gerçekleştirebilir"

ABD ile İlişkiler

Putin, eski ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmeye de hazır olduğunu söyledi ve bu görüşmede birçok konuya değinileceğini ifade etti.

Ekonomik Durum ve Enflasyon

Ukrayna'daki ateşkese ihtiyaçları olmadığını belirten Putin, "Bize, Rusya ve vatandaşları için garantiler içeren uzun vadeli ve kalıcı barış gerekiyor""Fiyatlardaki artış kötü bir şey, ancak bununla başa çıkacağımızı umuyorum"

Doğal Gaz Sevkiyatı Üzerine Açıklamalar

Ukrayna üzerinden Avrupa'ya yönelik doğal gaz sevkiyatına dair açıklamalarda bulunan Putin, "Bu sözleşme artık olmayacak, her şey açık, Gazprom hayatta kalacak"

Putin, Ukrayna'yı Slovakya’daki doğal gaz sistemine yönelik terör saldırısı girişiminde bulunmakla

İLGİLİ HABERLER

Kamu Bankasından 4500 TL'lik Ödemeler Başlıyor

Evlenecek Çiftlere On Binlerce Lira İndirim Desteği

Emeklilerin sessiz çığlığı yükseldi: 10 Bin Lira Seyyanen Zam İstendi

Ocak Öncesi Emeklilere 20.000 TL Ek Ödeme Fırsatı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir Ticaret Borsası Başkanı Kestelli: Ekonomi Programı Olumlu Sonuçlar Veriyor
2
BOTAŞ'tan Dolandırıcılık Uyarısı: İhtiyaç Duyulan Taleplere İtibar Edilmeyin
3
Bakan Kacır, Uzay Ekonomisinde Türkiye'yi Güçlendirecek Vizyonunu Açıkladı
4
Tedarik Ekosistemi Kredi Kefalet ve Tedarikçi Finansman Desteği Tanıtıldı
5
BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Tamamladı: Piyasalarda Son Durum
6
New York Borsası Yükselişle Açıldı: Dow Jones ve S&P 500 Artışta

TOKİ'den Konut Projesine Müjde! 31 Aralık'a Kadar Başvuru İmkanı

Emekli Zamlarında Kritik Tarih ve Hesaplamalar Yapıldı

Ocak Öncesi Emeklilere 20.000 TL Ek Ödeme Fırsatı!

Tarihi Zam: En Düşük Maaş 47.000 TL Oldu

Emeklilerin sessiz çığlığı yükseldi: 10 Bin Lira Seyyanen Zam İstendi

Çalışanlara 2025 Müjdesi: Asgari Ücret ile O Ödemelerde de Artış Bekleniyor

Kamu Bankasından 4500 TL'lik Ödemeler Başlıyor

Evlenecek Çiftlere On Binlerce Lira İndirim Desteği

Su Faturalarında %50 İndirim! O Vatandaşlara Dev Destek

Emeklilere Çifte Müjde: En Düşük Emekli Maaşına ek refah payı ile artacak!

Bankaların Promosyon Yarışı: 80.000 TL Rekoru Aşıldı!

Hayalinizdeki Araca Ulaşmanın Yolu: 350.000 TL Faizsiz Kredi Açıklandı