QNB Finansbank emeklilere sözünü tuttu! 4A 4B 4C hepsine tek şartla para yağdıracak

Bankalar arasında daha fazla maaş müşterisi çekmek adına devam eden promosyon yarışında QNB Finansbank günceleme yaptı. Yaptığı güncellemede QNB Finansbank, maaş tutarına göre yaptığı promosyon ödemesini yükseltti. Yükseltilen promosyon ödemelerinde şartlar da belli olurken başvuruların nasıl yapılacağı tek tek açıklandı.

QNB Finansbank, emeklilere yönelik müjdeli haberini duyurdu. Emekli promosyon rakamlarını artırarak emeklilerin yüzünü güldürmeye devam eden banka, yeni promosyon tutarlarını açıkladı. Emekli maaş zammının gerçekleştirilmesinin ardından bankaların yarışa girdiği bu dönemde, QNB Finansbank'ın yaptığı bu hamle büyük ilgi görüyor.





QNB Finansbank güncel emekli promosyonu kampanyası

QNB Finansbank'ın güncel emekli promosyon rakamları, maaş tutarına göre değişiklik gösterdi. İşte yeni promosyon rakamları:

0 - 9.999 TL aylık maaş tutarı: 6.250 TL Promosyon



10.000 - 14.999 TL aylık maaş tutarı: 10.000 TL Promosyon



15.000 - 19.999 TL aylık maaş tutarı: 12.500 TL Promosyon



20.000 TL ve üzeri aylık maaş tutarı: 15.000 TL Promosyon



Yeni emekliler promosyona nasıl başvuracak?





Yeni emekli olanlar için promosyon başvurusu süreci oldukça kolay ve hızlı. SGK tarafından yapılan başvurunuz sonucunda emekli aylığınız bağlandıktan sonra çeşitli kanallardan QNB Finansbank'a başvurunuzu iletebilirsiniz.

En yakın QNB Finansbank şubesine giderek başvurunuzu yapabileceğiniz gibi, bankanın mobil uygulaması üzerinden de başvuru gönderilebilmektedir. Ayrıca telefon bankacılığı üzerinden de yine emekli promosyonuna başvuru yapmak son derece kolay olacaktır.