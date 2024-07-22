Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

QNB Finansbank emeklilere sözünü tuttu! 4A 4B 4C hepsine tek şartla para yağdıracak

Emekli maaş zammının ardından gözler bankaların sunduğu promosyonlara çevrildi. QNB Finansbank'ın artırdığı promosyon rakamları, emeklilere ek gelir sağlamakla birlikte bankanın müşteri memnuniyetini de yükseltti. Peki, QNB Finansbank'ın güncel emekli promosyonu ne kadar oldu? İşte tüm detaylar...

Yayın Tarihi: 22.07.2024 19:00
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 19:00
QNB Finansbank emeklilere sözünü tuttu! 4A 4B 4C hepsine tek şartla para yağdıracak

Bankalar arasında daha fazla maaş müşterisi çekmek adına devam eden promosyon yarışında QNB Finansbank günceleme yaptı. Yaptığı güncellemede QNB Finansbank, maaş tutarına göre yaptığı promosyon ödemesini yükseltti. Yükseltilen promosyon ödemelerinde şartlar da belli olurken başvuruların nasıl yapılacağı tek tek açıklandı. 

QNB Finansbank, emeklilere yönelik müjdeli haberini duyurdu. Emekli promosyon rakamlarını artırarak emeklilerin yüzünü güldürmeye devam eden banka, yeni promosyon tutarlarını açıkladı. Emekli maaş zammının gerçekleştirilmesinin ardından bankaların yarışa girdiği bu dönemde, QNB Finansbank'ın yaptığı bu hamle büyük ilgi görüyor.

emekli promosyonu

QNB Finansbank güncel emekli promosyonu kampanyası 

QNB Finansbank'ın güncel emekli promosyon rakamları, maaş tutarına göre değişiklik gösterdi. İşte yeni promosyon rakamları:

  • 0 - 9.999 TL aylık maaş tutarı: 6.250 TL Promosyon
  • 10.000 - 14.999 TL aylık maaş tutarı: 10.000 TL Promosyon
  • 15.000 - 19.999 TL aylık maaş tutarı: 12.500 TL Promosyon
  • 20.000 TL ve üzeri aylık maaş tutarı: 15.000 TL Promosyon

Yeni emekliler promosyona nasıl başvuracak? 

promosyon ödemesi

Yeni emekli olanlar için promosyon başvurusu süreci oldukça kolay ve hızlı. SGK tarafından yapılan başvurunuz sonucunda emekli aylığınız bağlandıktan sonra çeşitli kanallardan QNB Finansbank'a başvurunuzu iletebilirsiniz.

En yakın QNB Finansbank şubesine giderek başvurunuzu yapabileceğiniz gibi, bankanın mobil uygulaması üzerinden de başvuru gönderilebilmektedir. Ayrıca telefon bankacılığı üzerinden de yine emekli promosyonuna başvuru yapmak son derece kolay olacaktır. 

İLGİLİ HABERLER

Fiat o modelinde fiyatı düşürdükçe düşürdü! Bütçesi 500 bin TL olan koşa koşa almaya gidecek

32’li tuvalet kağıdı 119 TL! Bugün son defa raflarda bulunuyor

Kooperatiflere yönelik yeni destek programı başlıyor! İşte detaylar...

Garanti Bankası yine yaptı yapacağını! Başvuranlar 100.000 TL'yi 5 dakikada cebine atacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor

QNB Finansbank emeklilere sözünü tuttu! 4A 4B 4C hepsine tek şartla para yağdıracak

Garanti Bankası yine yaptı yapacağını! Başvuranlar 100.000 TL'yi 5 dakikada cebine atacak

Siyasetçi olmak için ideal burçlar açıklandı! 4 burç liderlik özellikleriyle öne çıkıyor

Toyota'dan efsane teklif: 175.000 TL bedava üstelik faizler %0,99’a düşürüldü!

Emeklilikte yaş şartı nirvanaya çıkıyor! Hemen emekli olsam diyenler kabusu yaşayacak

Günlük araç kiralamada kaçırılmayacak indirim fırsatı! İşte tarihler ve detaylar...

Altını, doları, kripto parası olanlara flaş uyarı! O tarihe kadar elinden çıkaran oh çekecek

Kooperatiflere yönelik yeni destek programı başlıyor! İşte detaylar...

Maaşı yetmeyen emeklilere can suyu geldi! Bu geceden itibaren 32 bin TL ödeme verilecek

3 KG yoğurt 80 TL’den düştü! Tarım Kredi’de dev kampanya bitti bitiyor

Fiat o modelinde fiyatı düşürdükçe düşürdü! Bütçesi 500 bin TL olan koşa koşa almaya gidecek

32’li tuvalet kağıdı 119 TL! Bugün son defa raflarda bulunuyor