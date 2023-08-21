QNB Finansbank müşterilerine özel kampanya! Emeklilerin hesaplarında 50.000 TL aktarılacak! Tek şart...

Ekonomik sorunların boy göstermesiyle beraber finansal çözümleriyle QNB Finansbank yeni ihtiyaç kredilerini açıkladı. İhtiyaç kredisi kampanyasıyla beraber emekli olanlara özel kredi için şartlar açıkladı. Bu kampanya sayesinde ihtiyaçlarınızı kolaylıkla karşılayabilirsiniz.

QNB Finansbank kampanyasından yararlanmak için TC kimlik numarası kullanmak yeterli kabul ediliyor. Herhangi bir vatandaşın uygun bir kredi puanına sahip olması ise ayrıca avantaj olarak sunuluyor. Bu bankanın müşterisi olanlar 5 dakika içerisinde işlemlerini tamamlayarak başvuruda bulunabilir. Başvuru süreci sonrası onay alınırken hesabınıza hızlıca aktarılır.





Finansbank üzerine kayıtlı olunan cep telefonu üzerinden 5030 numarasında TC kimlik numarası gönderilir. Banka şubesine gidilerek de tüm işlemler tamamlanır. Limitleri 50.000 TL'ye kadar çıkan bu kredi ile hayallerinizi gerçekleştirmek artık çok daha kolay.