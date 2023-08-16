QNB Finansbank'tan 70.000 TL'lik hoş geldin kredisi! O kişiler düşük faizden şipşak yararlanacak

Finans sektörünün en önemli bankalarından birisi olan QNB Finansbank, artan finansal zorluklar ve aynı zamanda da yükselen kredi faiz oranları karşısında tüketicilere yeni bir seçenek sunuyor. Söz konusu teklif, hızlı ve kolay paraya ihtiyacı olan insanlar için bir çözüm olabilir.

"18 yaş üstü ihtiyaç kredisi veriyor"

Banka, Ağustos 2023'te başlayan evrensel kredi kampanyasıyla her iki müşteri grubu da cazip indirimlerde faydalanabiliyor. Hayat pahalılığı ve nakit ihtiyacı yoğunluğu nedeniyle 18 yaş üstü herkes için kampanya başlatıldı. Bu seçenek, kısıtlı bütçeler için hızlı bir düzeltme sağlayabilir.

"Yeni müşteriler için düşük faizli kredi"





İlk kez QNB Finansbank'a hesap açanlar 50.000 TL'ye kadar %1,99 faiz oranı ve aynı zamanda da 12 ay vadeyle destek alıyor. Bu, yeni müşterilere önemli bir finansal fırsat yaratabilir.

"Mevcut müşterilere kredi 69 bin TL"

Mevcut müşteriler için hazırlanan kredi kampanyasında yüzde 2,62 faiz oranı ile birlikte 36 ay vadeyle 69 bin liraya kadar kredi alınıyor. Bu, mevcut müşterilerin ihtiyaçlarına uygun finansman seçeneği şeklinde tanımlanıyor. QNB Finansbank tarafından hazırlanan bu özel kampanyada faizlerin yüksek ve fonların kısıtlı olduğu bu dönemde ihtiyaç sahiplerine finansal destek sağlama kararlılığının altını çiziliyor.

Ayrıca kullanıcı dostu olan banka, sınırlı kredi limitlerine ve artan faiz oranlarına rağmen tüketicileri desteklemeye devam etmektedir.