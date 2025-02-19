Radyasyondan Korunma Eğitimlerinin Kapsamı Belirlendi

Radyasyondan korunma görevindeki personel için eğitim kapsamı ve yetkilendirme şartları belirlendi.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 09:29
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 09:29
Radyasyondan Korunma Eğitimlerinin Kapsamı Belirlendi

Radyasyondan Korunma Eğitimleri için Yeni Yönetmelik Yayımlandı

Nükleer Düzenleme Kurumu, radyasyondan korunmaya yönelik görev alacak personelin eğitim kapsamını belirleyen yeni yönetmeliği Resmi Gazete'de yayınladı. Bu kapsamda, radyasyondan korunma eğitimlerini verecek kuruluşların yetkilendirilmesi ve bu süreçteki usul ve esaslar da netlik kazandı.

Eğitimlerin İçeriği ve Yöntemi

Yeni düzenleme ile radyasyondan korunma eğitimi, gerekli bilgi, beceri ve tutumu kazandırmak amacıyla teorik ve uygulamalı şekillerde gerçekleştirilecek. Teorik eğitimler, ilgili kurum tarafından belirlenen yöntemle sınıf tabanlı veya uzaktan eğitim formatlarında sunulacak.

Dereceli Yaklaşım İlkesi

Eğitim programı, faaliyet türü ve görevler doğrultusunda dereceli yaklaşım ilkesi çerçevesinde belirlenip, gerektiğinde güncellemeye tabi olacak. İyonlaştırıcı radyasyona ilişkin görev alacak personel, eğitim verecek kuruluşun yetki belgesi alması koşuluyla eğitim alacaklar.

Eğitmenlerde Aranan Nitelikler

Eğitmenlerin, mühendislik, fen veya tıp fakültelerinden mezun olmaları, en az beş yıl alanlarında deneyim ve gerekli eğitim sertifikalarına sahip olmaları zorunlu olacak. Ayrıca, iletişim, sunum ve zaman yönetimi konularında da eğitim sertifikası talep edilecektir.

Yetkilendirme Süreci

Kuruluşlar, eğitim vermek için gerekli yetki belgesini almak amacıyla başvuruda bulunacaklar. Başvuru aşamasında sunulan belgelerin uygunluğu, ilgili kurum tarafından değerlendirilecek. Başvurusu onaylanan kuruluşlar, kurumun resmi internet sayfasında ilan edilecek.

Yeterlilik Sınavı

Radyasyondan korunmaya yönelik yeterliliği değerlendirmek amacıyla, kurum tarafından eğitim programına ilişkin sınavlar düzenlenecek. Ancak nükleer tesislerde yürütülen radyasyon uygulamaları dışında kalan personelin eğitimleri, bu yönetmeliğin kapsamı dışında bırakılmıştır.

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