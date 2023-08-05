Rakamı duyan emekli o bankaya koşuyor! Emekli promosyonunda rekoru da müşteriyi de kaptı

Akbank ile emeklileri sevindiren emekliliği teşvik kampanyaları başladı. Akbank, Ağustos ayı emeklilik destek tutarını güncellediğini açıkladı.

Milyonlarca emeklinin en çok merak ettiği konulardan biri de emekli promosyon ödemeleri olurken Akbank, Ağustos ayı başlar başlamaz ödeme tutarlarını güncellediğini açıkladı. İşte Akbank'ın güncel emeklilik planı...

"Akbank emekli promosyon kampanya ödemeleri"





0 – 3.499 TL arasında emekli maaşı alanlara 4.200 TL,

3.500 TL–7.499 TL arasında emekli maaşı alanlara 4.850 TL,

7.500 TL–9.999 arasında emekli maaşı alanlara 6.250 TL,

10.000 TL'den yukarı emekli maaşı alanlara ise 7.000 TL..

1 Ağustos ile 31 Ağustos tarihlerinin ​​arasında SSK, Bağkur ya da Emekli Sandığı'ndan emekli maaşı alanların maaşlarını Akbank'a devreden ve bankadan 3 yıl maaş almayı taahhüt edenler 7.000 TL'ye kadar ödeneğe hak kazanacaktır.

Ayrıca geçerli bir Akbank'ın ireysel kredi kartı olmayanların veya Axess veya Wings'e ilk defa başvurup onaylı kart alanların da dönem içinde bir defada en az 2.500 TL tutarında harcama sözlerine karşılık 3.000 TL chip paraya toplam 10.000 TL hediye edilecektir. Ayrıca, şubeye gitmeden Akbank mobil ve web ya da müşteri iletişim merkezini arayarak kolayca maaşınızı Akbank'a aktarabilir veya promosyonlara başvurabilirsiniz.