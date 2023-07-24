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  3. Rakamı gören yaya gidiyor! Ankara'da taksi zammı taksimetreleri patlattı

Rakamı gören yaya gidiyor! Ankara'da taksi zammı taksimetreleri patlattı

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Rakamı gören yaya gidiyor! Ankara'da taksi zammı taksimetreleri patlattı
Ankara'da taksi ücretlerine yapılan zam kararının ardından taksiciler taksimetre fiyatlarını güncellemek için kuyruğa girdi. Yeni oranlar bugünden itibaren geçerli olacak.

Ankara'da taksi ücretleri de akaryakıt zamlarının ardından yeniden düzenlendi.

Son günlerde toplu taşıma ücretleri için yapılan zam nedeniyle taksi ücretlerinde de değişiklik oldu. Taksiler indi ve bindi ve başlangıç ​​ve kilometre ücretleri yaklaşık %50 arttı. İndi bindi ücretinin 50 lira, başlangıç ​​ücretinin 18 lira, kilometre ücretinin ise 15 lira olduğu bildirildi.

Rakamı gören yaya gidiyor! Ankara'da taksi zammı taksimetreleri patlattı

Ankara'da faaliyet gösteren binlerce taksici, taksi sayaçlarını yenilemek için Yenimahale ilçesine bağlı Varlık Mahallesi’nde bulunan taksi sayaç yenileme merkezinin yaklaşık iki kilometre önünde sıraya girdi.

Ekonomi
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