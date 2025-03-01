Ramazan Ayında Yurt Dışından E-Ticaret Siparişleri Patlıyor

Ramazan Ayında E-Ticaret Siparişlerinde Artış

Ramazan ayı geldiğinde e-ticaret alanında gözle görülür bir hareketlenme yaşanıyor. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Başkanı Hakan Çevikoğlu, bu dönemde tüketicilerin özellikle hurma, güllaç, bakliyat ve kuru yemiş gibi gıda ürünlerine olan taleplerinin arttığını belirtti.

İftar ve Sahur Saatlerinde Yoğun Alışveriş

Gıda alışverişlerinin yanı sıra, küçük mutfak aletleri gibi ürünlerde de yoğunluğun yaşandığı gözlemleniyor. Alışverişlerin çoğunlukla iftar ile sahur saatleri arasında yapıldığı dikkat çekerken, sektördeki temsilciler yurt dışında yaşayan Müslümanların Türkiye’den verdikleri siparişlerde artış gözlemliyor. Kayısı, baklava, gül suyu ve fındık gibi yöresel ürünler, ABD, Avrupa, Orta Doğu ve Çin gibi bölgelerde talep görüyor.

Önemli Alışveriş Beklentileri

Çevikoğlu, ramazan boyunca toplam 50 milyar lira ek alışveriş beklentisi olduğunu ifade ederek, bu ayda e-ticaret hacminin 250 milyar liraya ulaşmasının öngörüldüğünü belirtti. Araştırmalar, tüketicilerin yüzde 60'tan fazlasının ramazan ayında daha fazla alışveriş yaptığını ortaya koyuyor.

Ramazan Kolileri ve İndirimler

Ramazan özelinde birçok e-ticaret pazar yeri ve marka, uygun fiyatlarla ramazan kolileri sunuyor. Tarım Kredi Kooperatifleri ve Toprak Mahsulleri Ofisi, bu ürünler için indirimler yaparak vatandaşların ilgi göstermesini sağlıyor. İstanbul, Ankara ve Bursa gibi büyük şehirler, ramazan kolisi siparişlerinde ön sıralarda yer alıyor.

Yurt Dışına Özel Siparişler

Çevikoğlu, ramazan boyunca yurt dışındaki Müslümanlardan gelen siparişlerin artış gösterdiğine dikkat çekti. Finlandiya'ya baklava, Brezilya'ya Türk kahvesi gibi ürünler spesifik pazar talepleri doğrultusunda gönderiliyor.

Ciro Artış Beklentileri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) E-ticaret Meclis Üyesi Cenk Çiğdemli, ramazan süresince e-ticaret sektöründe ciro artış beklentisinin en az yüzde 35 olduğunu ifade etti. Paket servis hizmeti veren işletmeler, artan talep doğrultusunda motokurye istihdamını artırmaya başladı.