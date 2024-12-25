DOLAR
35,25 -0,21%
EURO
36,7 -0,04%
ALTIN
2.965,75 -0,25%
BITCOIN
3.459.969,04 -0,86%

Reel Kesim Güven Endeksi Aralık'ta 99,1'e Düşerek 1,3 Puan Azaldı

Reel Kesim Güven Endeksi, aralık ayında 1,3 puan azalarak 99,1 seviyesine indi. TCMB'nin açıkladığı veriler ışığında ekonomideki beklentiler sorgulanıyor.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 10:41
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 10:41
Reel Kesim Güven Endeksi Aralık'ta 99,1'e Düşerek 1,3 Puan Azaldı

Reel Kesim Güven Endeksi Düşüş Gösterdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamalara göre, Reel Kesim Güven Endeksi, aralık ayında geçen aya göre 1,3 puan azalarak 99,1 seviyesine düştü. Bu veriler, İktisadi Yönelim İstatistikleri çerçevesinde değerlendirildi.

İstatistiklerin Detayları

Aralık ayına ait verilere göre, bu endeks, 1754 iş yeri üzerinden elde edilmiştir. Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi ise 0,7 puan azalarak 102,7 seviyesinde gerçekleşti.

Anket Sonuçlarıyla Ekonomik Beklentiler

Endeksi oluşturan anket sorularındaki yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek 3 aydaki toplam istihdam, ihracat sipariş miktarı ve üretim hacmi gibi unsurların endeksi olumlu yönde etkilediği görülmektedir. Ancak, mevcut toplam sipariş miktarı ve sabit sermaye yatırım harcaması gibi kriterlerde azalış yönünde hareketler dikkati çekti.

Üretim ve Sipariş Beklentilerindeki Değişimler

Son üç aya yönelik üretim hacminde artış bildiren firmalar arasında durum değişirken, iç piyasa sipariş miktarında ve ihracat sipariş miktarında azalış gözlemlenen bir güçlenme ile karşı karşıya kalındığı kaydedildi.

ÜFE Beklentilerindeki Düşüş

Ortalama birim maliyetlerin, gelecek üç ayda artış göstereceği beklenirken, yıllık ÜFE beklentisi 0,4 puan azalarak yüzde 45,0 seviyesine geriledi. Geçen aya kıyasla kötüleşme sinyalleri veren katılımcı sayısında da bir azalma gözlemlenirken, bu durum ekonomideki genel gidişat konusunda daha kötümser bir tablo çiziyor.

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücret ve Emekli Maaşında Şok Beklentiler! O İsim Ağzından Kaçırdı

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

Emeklilere Yılsonu Müjdesi: 9.000 TL Isınma Desteği!

2025 Yılbaşı Tatili: 31 Aralık Yarım Gün Mü, 1 Ocak Tatil Mi?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
ASO Başkanı Ardıç: Enflasyonla Mücadele Uzun ve Zorlu Bir Süreç
2
MASAK'tan Suç Gelirleri ile Mücadeleye Yeni Düzenlemeler
3
TÜRSAB Başkanı'ndan Erciyes'e Kış Turizmi Daveti
4
Türkiye'de 2023 Yılında En Yüksek Yıllık Brüt Kazanç Finans ve Sigorta Sektöründe
5
ASELSAN 58,6 Milyon Dolar İhracat Sözleşmelerine İmza Attı
6
Reel Kesim Güven Endeksi Aralık'ta 99,1'e Düşerek 1,3 Puan Azaldı
7
Ticaret Bakanlığı 15 Uzman Yardımcısı Alım İlanı!

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor

BDDK'dan Kredi Kartlarında Şifre Kısıtlaması: Yeni Dönem Başlıyor!

Emeklilere Yılsonu Müjdesi: 9.000 TL Isınma Desteği!

2025 Yılbaşı Tatili: 31 Aralık Yarım Gün Mü, 1 Ocak Tatil Mi?

Memur ve Emekliye Ek Artış Yüzde 8 olabilir! 15.000 TL'ye eklenecek

Zorlu kış aylarında doğalgaza zam darbesi! O açıklama her an gelebilir

Asgari Ücret ve Emekli Maaşında Şok Beklentiler! O İsim Ağzından Kaçırdı

SGK Onayı ile PTT’den Kadınlara 50.000 TL Destek