Reel Kesim Güven Endeksi Aralık'ta 99,1'e Düşerek 1,3 Puan Azaldı

Reel Kesim Güven Endeksi Düşüş Gösterdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamalara göre, Reel Kesim Güven Endeksi, aralık ayında geçen aya göre 1,3 puan azalarak 99,1 seviyesine düştü. Bu veriler, İktisadi Yönelim İstatistikleri çerçevesinde değerlendirildi.

İstatistiklerin Detayları

Aralık ayına ait verilere göre, bu endeks, 1754 iş yeri üzerinden elde edilmiştir. Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi ise 0,7 puan azalarak 102,7 seviyesinde gerçekleşti.

Anket Sonuçlarıyla Ekonomik Beklentiler

Endeksi oluşturan anket sorularındaki yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek 3 aydaki toplam istihdam, ihracat sipariş miktarı ve üretim hacmi gibi unsurların endeksi olumlu yönde etkilediği görülmektedir. Ancak, mevcut toplam sipariş miktarı ve sabit sermaye yatırım harcaması gibi kriterlerde azalış yönünde hareketler dikkati çekti.

Üretim ve Sipariş Beklentilerindeki Değişimler

Son üç aya yönelik üretim hacminde artış bildiren firmalar arasında durum değişirken, iç piyasa sipariş miktarında ve ihracat sipariş miktarında azalış gözlemlenen bir güçlenme ile karşı karşıya kalındığı kaydedildi.

ÜFE Beklentilerindeki Düşüş

Ortalama birim maliyetlerin, gelecek üç ayda artış göstereceği beklenirken, yıllık ÜFE beklentisi 0,4 puan azalarak yüzde 45,0 seviyesine geriledi. Geçen aya kıyasla kötüleşme sinyalleri veren katılımcı sayısında da bir azalma gözlemlenirken, bu durum ekonomideki genel gidişat konusunda daha kötümser bir tablo çiziyor.