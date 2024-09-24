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Reel Kesim Güven Endeksi Eylülde Yükseliş Gösterdi

Eylül ayında Reel Kesim Güven Endeksi 0,3 puan artışla 98,8 seviyesine ulaştı. İstatistikler olumlu sinyaller veriyor.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 10:29
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 10:29
Reel Kesim Güven Endeksi Eylülde Yükseliş Gösterdi

Reel Kesim Güven Endeksi'nde Artış Trendi

Reel Kesim Güven Endeksi, Eylül ayında bir önceki aya göre 0,3 puan artarak 98,8 seviyesine yükseldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Eylül ayı için İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi'ni açıkladı.

İktisadi Yönelim Anketi ile Elde Edilen Veriler

Bu endeks, imalat sektöründe faaliyet gösteren 1766 iş yerinin yanıtlarının ağırlıklandırılması ile oluşturuldu. Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi ise 1,2 puan yükselerek 99,2 seviyesine geldi.

Anket Soruları ve Etkileri

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, toplam sipariş miktarı ve mevcut istihdam açısından olumlu yönlü değerlendirmeler ön plana çıkıyor. Ancak, üretim hacmi ve genel gidişat konusundaki değerlendirmeler, endeksi negatif yönde etkileyen unsurlar arasında yer aldı.

Önemli Beklentiler ve ÜFE Değişimi

Üç aylık dönem itibarıyla, iç piyasa siparişlerindeki azalış ve mevcut mamul mal stoklarındaki durumu da göz önüne alındığında, üretim hacminde düşüş bekleyenlerin sayısı arttı. Ayrıca, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) beklentisi, son bir ayda 2,5 puan azalarak yüzde 49,2 seviyesine geriledi.

Gelecek Beklentileri

Gelecek üç ayda üretim ve iç piyasa siparişi artışı bekleyenlerin oranı düşse de, ihracat siparişleri ile ilgili olumlu tahminlerin arttığı görüldü. Ayrıca, gelecek on iki ay için sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin artış beklentileri güçlenirken, istihdam beklentileri zayıfladı.

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