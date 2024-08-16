Rekabet Kurulu Eczacıbaşı Monrol'un Devrini İnceliyor

Rekabet Kurulu, Devralma Sürecini Değerlendiriyor

Rekabet Kurulu, Eczacıbaşı Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret AŞ'nin tek kontrolünün Curium International Trading B.V. tarafından devralınmasına ilişkin başvuru için nihai inceleme başlattı.

Yapılan Açıklamalar

Kurulun resmi internet sitesinde yayımlanan bilgilere göre, nükleer tıp alanında faaliyet gösteren Eczacıbaşı Monrol, bu devralma işlemi ile ilgili önemli bir süreçten geçiyor.

Rekabet Üzerindeki Etkileri

Söz konusu devralmanın, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde, mevcut piyasa koşullarında hakim durum yaratabileceği veya mevcut hakim durumu güçlendirebileceği ifade edildi. Bu durumun, Türkiye genelinde veya belirli bölgelerde rekabetin önemli ölçüde azalmasına yol açabileceği değerlendiriliyor.