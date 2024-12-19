Rekabet Kurulu İki Yayıncıya 4,5 Milyon Lira Ceza Kesti

Rekabet Kurulu, yayıncılık sektöründe faaliyet gösteren iki firmaya toplamda 4,5 milyon lira ceza kesildi. Kurulun internet sitesinde yer alan duyuruda, çeşitli eğitim düzeylerine ve kamu sınavlarına ilişkin yardımcı kaynak basım ve dağıtımı alanında faaliyet gösteren Başkent Ankara Yayıncılık Eğitim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti., Bilfen Yayıncılık ve Tic. AŞ, Batuksan Eğitim Hizmetleri ve Yayıncılık Tic. AŞ ile Uzman Kariyer Kitabevi Yayın Dağıtım Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Giyim Gıda Tic. Ltd. Şti. hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlandığı açıklandı.

Soruşturma, şirketlerin dağıtıcılarının yeniden satış fiyatlarını belirledikleri ve internet satışlarına yönelik kısıtlamalar getirdikleri iddialarıyla yürütüldü. Taraflar, internet satış sınırlamaları ile müşteri ve bölge kısıtlamalarına yönelik ihlallerin ortadan kaldırılması için taahhüt sunma talebinde bulundu. Bu nedenle, soruşturma bu ihlaller bakımından taahhütle sonlandırıldı.

Buna karşın, yeniden satış fiyatlarını belirleme iddiaları ile ilgili olarak Bilfen Yayıncılık ve Batuksan Eğitim Hizmetleri tarafından uzlaşma talebinde bulunuldu. Rekabet Kurulu, bu talebi değerlendirerek soruşturmanın uzlaşmayla sonlandırılmasına karar verdi.

Uzlaşma talebinde bulunmayan Başkent Ankara Yayıncılık ile Uzman Kariyer Kitabevi, yeniden satış fiyatı belirlemek suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri gerekçesiyle ceza aldı. Bu kapsamda Başkent Ankara Yayıncılık'a 2 milyon 862 bin 112 lira, Uzman Kariyer Kitabevi'ne ise 1 milyon 672 bin 43 lira olmak üzere toplamda iki firmaya 4,5 milyon lira idari para cezası kesildi.