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Rekabet Kurulu'nda Yayıncılık Sektörüne Yönelik Soruşturmanın Savunmaları Alındı

Rekabet Kurulu, yayıncılık sektöründeki iki teşebbüs için sözlü savunmaları aldı; nihai karar 15 gün içinde açıklanacak.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 11:10
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 11:10
Rekabet Kurulu'nda Yayıncılık Sektörüne Yönelik Soruşturmanın Savunmaları Alındı

Rekabet Kurulu'nda Yayıncılık Sektörüne Sözlü Savunmalar Alındı

Rekabet Kurulu, yayıncılık alanında faaliyet gösteren iki teşebbüs hakkında yürütülen soruşturma kapsamında sözlü savunma toplantısı gerçekleştirdi. Toplantı, Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle başkanlığında kurumun merkez binasında düzenlendi.

Soruşturma Detayları

Küle, Başkent Ankara Yayıncılık Eğitim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti. ile Uzman Kariyer Kitabevi Yayın Dağıtım Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Giyim Gıda Tic. Ltd. Şti. hakkında yapılan soruşturmanın gerekçesini açıkladı. Söz konusu teşebbüslerin, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediği inceleniyor.

İhlal İddiası ve Savunmalar

Soruşturma heyeti temsilcisi, bayilerin yeniden satış fiyatlarına müdahale edilmesi nedeniyle bu soruşturmanın açıldığını belirtti. Yapılan incelemeler sonucunda, teşebbüslerin kanuni düzenlemelere aykırı davranışlar sergilediği ve idari para cezası uygulanması gerektiği ifade edildi.

Teşebbüslerin temsilcileri ise kendilerine yöneltilen iddiaların asılsız olduğunu savunarak, durumu reddettiler.

Gelecek Adımlar

Rekabet Kurulu, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 15 gün içerisinde açıklayacak. Daha erken bir karar alınması durumunda, gelişmeler Kurumun internet sitesinden duyurulacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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