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Rekabet Kurulu'ndan Haks Kimya'ya Cezai İşlem

Haks Kimya, satış fiyatlarını belirleme iddiasıyla 1,9 milyon lira ceza aldı.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 11:17
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 11:17
Rekabet Kurulu'ndan Haks Kimya'ya Cezai İşlem

Rekabet Kurulu Haks Kimya'ya Cezayı Kestik

Rekabet Kurulu, Haks Hamzaoğlu Kimya Sanayi ve Ticaret AŞ'ye 1,9 milyon lira ceza uygulanmasına karar verdi. Söz konusu karar, firmanın belirli markalarla gıda takviyesi ve kozmetik ürünleri satışı esnasında yaşanan ihlallere dayanıyor.

İhlal İddiaları ve Soruşturma

Rekabet Kurumu'nun resmi web sitesinde yapılan açıklamaya göre, Haks Kimya'nın Nurse Harvey's ve Gifrer gibi markalarla gerçekleştirdiği satışlarda alıcıların yeniden satış fiyatlarını belirlediği iddia edildi. Bu durum, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde ciddi bir ihlal olarak değerlendirildi.

Cezanın Detayları

Soruşturma neticesinde, Haks Kimya'nın ihlalde bulunduğu tespit edildi. Rekabet Kurulu, firmanın faaliyetlerini gözden geçirerek 1 milyon 941 bin 954 lira tutarında bir idari para cezası kesme kararı aldı.

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